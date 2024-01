Przegląd prasy z tygodnia 14.01.2024. Co działo się w Lubawce. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Czy to królestwo Arendelle w okowach wiecznej zimy z bajki o "Krajnie lodu"? Nieee, to kultowe Wzgórze Gedymina w Szczawnie - Zdroju pod pierzynką śniegu. Bajeczne widoki z wieży na park i okoliczne osiedla, skuty lodem i przyprószony śniegiem staw, robią cudowne wrażenie. Zobaczcie i poczujcie ten klimat na zdjęciach Michała Jabłońskiego.

Studniówki 2024 trwają! Tegoroczni maturzyści są w zabawowym nastroju. Niektórzy już po balu maturalnym, inni niecierpliwie czekają. Obowiązkowym elementem każdej studniówki jest polonez, który rozpoczyna bal. Trochę inaczej do tematu podeszli uczniowie jednej ze szkół średnich, którzy zatańczyli bardzo nietypowy taniec. Internauci są podzieleni. Nie wszystkim przypadł do gustu ten pomysł. Zobaczcie, jaki taniec zaprezentowano na studniówce 2024.

Często zastanawiamy się, czy powinniśmy dokarmiać ptaki zimą i jak im pomagać, żeby nie zaszkodzić. Przy doborze odpowiedniej mieszanki ziaren i tłuszczu zapominamy o wodzie, której ptaki również potrzebują. Tylko czy wystawianie miseczki z wodą zimą ma w ogóle sens? Może ptakom wystarczy śnieg, jeśli w ogóle spadnie? Sprawdzamy, co robić o tej porze roku.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne alerty przestrzegające przed mrozem na Dolnym Śląsku. Mróz znowu będzie dwucyfrowy, a temperatura spadnie do - 17 st. C. Ciekawostką jest to, że dzisiaj na Dolnym Śląsku zaszło zjawisko inwersji,a to oznacza, że im wyżej, tym było cieplej. Najcieplej na Śnieżce, gdzie z reguły jest najzimniej!