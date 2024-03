Prasówka tygodniowa z 17.03.2024 w Lubawce. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Lubawki, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.03 a 16.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Lewica zaprezentowała kandydatów do Rady Miasta Wałbrzycha, powiatu i sejmiku dolnośląskiego. Na listach rządzą kobiety”?

Przegląd tygodnia: Lubawka, 17.03.2024. 10.03 - 16.03.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Lewica zaprezentowała kandydatów do Rady Miasta Wałbrzycha, powiatu i sejmiku dolnośląskiego. Na listach rządzą kobiety Dzisiaj, 15 marca przed wałbrzyskim ratuszem, Nowa Lewica zaprezentowała listy kandydatów do Rady Miasta Wałbrzycha, Rady Powiatu Wałbrzyskiego i Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Liście do sejmiku lideruje Edyta Katarzyna Płaneta Siewierska pochodząca z Wrocławia, ale związana z Wałbrzychem. Jak podkreślała, listy lewicy od innych odróżnia to, że jest na niej dużo kobiet, dominują zwłaszcza na liście do sejmiku. 📢 Wyszedł z domu i o jego życie obawiała się rodzina. Szukali go policjanci i strażacy Mieszkaniec powiatu wałbrzyskiego postawił na nogi lokalne służby. Zaginięcie 43-latka 14 marca około południa zgłosiła najbliższa rodzina, obawiano się o jego życie. Na ratunek ruszyło 40 wałbrzyskich policjantów, przewodnik z psem służbowym z Dzierżoniowa, patrol Komisariatu Policji z Lubawki, strażacy z PSP i OSP oraz okoliczni mieszkańcy.

📢 Terapia hormonalna jako broń przeciwko superbakteriom? Nowe odkrycia naukowców z University of Kent. To może być rewolucja! Terapia hormonalna zastępcza, stosowana głównie u kobiet w okresie menopauzy, może okazać się nieoczekiwanym narzędziem w walce z opornymi na antybiotyki szczepami E. coli oraz superbakterią MRSA. Najnowsze badania naukowców z University of Kent zostały opublikowane w „Journal of Infectious Diseases”.

Tygodniowa prasówka 17.03.2024: 10.03-16.03.2024 Lubawka: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Lubawce. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Szkoły będą otwarte w soboty i niedziele! Zmiany już od nadchodzącego weekendu. Na czym polega program „Otwarta szkoła”? To nie koniec zmian w edukacji. Podczas czwartkowej wizyty w Bydgoszczy minister sportu i turystyki Sławomir Nitras zapowiedział, że w piątek, 15 marca, ruszy wielki program sportu masowego „Otwarta szkoła”, który zakłada możliwość skorzystania z infrastruktury szkolnej po lekcjach. Na jego realizację z budżetu państwa przeznaczono 335 mln zł.

📢 Bycie seksy i sukces nie mają metryki. Sebastian spod Wałbrzycha realizuje marzenia - zdjęcia Sebastian Wyszyński ze Szczawna-Zdroju w powiecie wałbrzyskim na Dolnym Śląsku spełniał się w rywalizacji sportowej, a po 40-tce zaczął realizować marzenia. Został blogerem i modelem, a teraz ruszył na podbój telewizji. Wystąpił w castingach Top Model, zagrał w reklamach i serialach, oczekuje też na odwiedziny ekipy filmowej, której opowie o sobie i pokaże ukochane uzdrowisko. Tylko w ostatnich miesiącach w przeżył kilkanaście medialnych przygód. Jak walczy o popularność dolnośląski celebryta? 📢 Zwołują nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w sprawie kopalni kryptowalut na Chełmcu. Informatyk kandyduje na radnego AKTUALIZACJA Emocje przed wyborami samorządowymi 2024 w Szczawnie - Zdroju sięgają zenitu. Podgrzewa je skutecznie afera z kopalnią kryptowalut, która miała działać nielegalnie w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego na szczycie góry Chełmiec. Na 15 marca zwołano w tej sprawie nadzwyczajną sesję Rady Miasta Szczawna - Zdroju. Nielegalny proceder miał tam prowadzić informatyk urzędu, który jest także kandydatem na radnego w sąsiednim Wałbrzychu.

📢 Była Porcelana Tielscha czyli Porcelana Wałbrzych na sprzedaż! Jest kurator i będzie licytacja ruiny na Starym Zdroju. Zobaczcie zdjęcia! Jest szansa na sprzedaż byłej Porcelany Wałbrzych (dawna Porcelana Tielscha), która jest największą ruiną szpecącą miasto i to niemal w jego centrum. Koszmarny obraz widać z głównej arterii komunikacyjnej miasta. Wałbrzyszanie już się przyzwyczaili, przejezdni i turyści, nie. Obiekt jest w rękach prywatnych. Od lat nieuchwytny właściciel plus złomiarze i upływający czas zrobiły swoje. Ale jest w końcu szansa na sprzedaż terenu. Licytacja nieruchomości lada dzień, jest też osoba zainteresowana kupnem. Zobaczcie zdjęcia

📢 Choruje co 6. Polak. Większość o tym nie wie. Choroby nerek zabijają, tak samo jak rak. Proste badania mogą uratować życie wielu osób 1 na 6 osób dorosłych w naszym kraju ma chore nerki. To prawie 5 mln Polaków, z których co roku umiera aż 80 tys. osób. Tymczasem większość nie jest świadoma tego, że ich nerki szwankują. Chorzy zwykle dowiadują się o tym, że nerki przestały działać, gdy potrzebne są już dializy lub przeszczep. Jak możemy przeciwdziałać temu problemowi?

📢 Uwaga na zamknięte szlaki w Karkonoskim Parku Narodowym. Ze spacerów tymi trasami musisz zrezygnować Coraz częściej wyczuwalna wiosenna aura sprawia, że turyści z ekscytacją planują wycieczki w najpiękniejsze zakątki Polski – wśród nich z pewnością znajduje się Karkonoski Park Narodowy. Amatorzy przemierzania górskich szlaków od 15 marca nie będą mogli wejść do niektórych części parku. Jaki jest powód?

📢 Wybory samorządowe 2024. Trwa akcja "Pytaj. Wybieraj. Głosuj" 7 i 21 kwietnia odbędą się wybory samorządowe 2024 – wybierzemy władze gmin, powiatów i województw. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, jaki program mają kandydatki i kandydaci do samorządów, co chcą zmienić, co sądzą o pomysłach mieszkańców na zmiany, jakie widzą problemy do załatwienia i jak chcą po wyborach współpracować z mieszkańcami. Najlepiej ich o to wprost zapytać.

📢 Powstają od urazów w jamie ustnej. Afty trzeba leczyć, zwłaszcza gdy nawracają. W niektórych przypadkach to może być opryszczka! Gdy w jamie ustnej powstaje nadżerka lub owrzodzenie, nie można jej lekceważyć. Choć afty to często niegroźne ranki po urazach, mogą też tworzyć się z innych przyczyn. Gdy zmiany są bolesne zmian, mogą być związane z opryszczką, a wirus ten może roznieść się po organizmie. Zobacz, jakie leki na afty stosować i jakie są skuteczne sposoby domowe. 📢 Nadchodzi II Festiwal Wody - Światowy Dzień Wody w Szczawnie-Zdroju już 22 marca - zobaczcie program Nadchodzi gratka dla wielbicieli leczniczych wód mineralnych. W marcowy weekend 22 - 24 marca 2024 będzie można zwiedzić zabytkowe obiekty Uzdrowiska w Szczawnie-Zdroju, spróbować tutejszych wód i wziąć udział w wielu zaplanowanych na ten czas atrakcjach. Prezentujemy program wydarzenia.

📢 Ślęża była kiedyś górą kultu pogańskiego, dzisiaj to piknikowa polana Ślęża (718 metrów n.p.m.) to kiedyś góra kultu pogańskiego. Współcześnie na szczycie jest piknikowa polana, kościół, wieże widokowe i cała turystyczna infrastruktura.

