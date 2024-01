Prasówka tygodniowa z 28.01.2024 w Lubawce. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

O dolnośląskiej kopalni rud cynku i kobaltu w Krobicy koło Mirska słyszało niewiele osób. Wieś znajduje się z daleka od turystycznych szlaków. Ta niedoceniana perełka Gór Izerskich ma szansę zaistnieć dzięki przywróceniu pociągów na trasę z Mirska do Świeradowa-Zdroju. Pociąg po drodze zatrzymuje się na przystanku w Krobicy. A stąd jest kilka minut do Podziemnej Trasy Turystycznej Kopalni św. Jana. Wybierzcie się tam na wycieczkę!

Renesansowy pałac Czettritzów w Wałbrzychu razem ze swoim parkiem i dawnymi zabudowaniami dworskimi stanowi niepowtarzalną ozdobę Śródmieścia. To prawdziwa XVII-wieczna perła architektoniczna. Prezentujemy zimowe zdjęcia tej nietuzinkowej rezydencji będącej obecnie częścią kampusu wyższej uczelni.

oppo pad neo to tablet, który dzięki oszałamiające...

galaxy tab s6 lite to twoje niezastąpione narzędzi...

galaxy tab s6 lite to twoje niezastąpione narzędzi...

Śliczne stado saren i jeleni krąży po Szklarskiej Porębie w okolicy Zbójeckich Skał. Nie boją się ludzi i "pozują" do zdjęć. Ostatnio widziane były na terenie ogródków działkowych. Zdjęcia z wdzięcznymi zwierzętami opublikował w mediach społecznościowych pan Paweł Pawlak, miłośnik regionu. I wywołał lawinę komentarzy. Mieszkańcy boją się, że sarny spotka taki sam los, jak oswojonego jelenia Bartka, który zginął z rąk myśliwego. A inni, że ściągną wilki.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Lubawce. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Jakie nowe atrakcje turystyczne zostaną otwarte w Polsce w 2024 r.? Zebraliśmy dla was informacje o nowościach w poszczególnych województwach. Podajemy krótkie opisy nowych atrakcji i orientacyjne terminy otwarcia. Sprawdźcie, jakie nowe miejsca na turystycznej mapie Polski warto odwiedzić w ciągu tegorocznych długich weekendów, urlopów, majówki czy upragnionych wakacji 2024.

Wykorzystanie emocji rodziny martwiącej się o los krewnego w tarapatach to wciąż popularny scenariusz wykorzystywany przez naciągaczy. Ale jak okraść przedsiębiorcę kupującego maszyny, klienta oczekującego na paczkę, zatroskanych o oszczędności czy chcących je zainwestować? Przestępcy mają na to sposób. Oto najnowsze przykłady z Dolnego Śląska.

W kilkunasty miejscach Dolnego Śląska na drogi wyjechały traktory i maszyny rolnicze. To protest rolników, który zaplanowano dzisiaj (24.01) w całym kraju. W Miliczu, do protestujących dołączyli kierowcy ciężarówek i zwykli kierowcy samochodów. Unosili kciuki w geście poparcia. W Kobierzycach pod Wrocławiem rolnicy zapowiedzieli, że jeżeli nie dojdzie do zmian, których chcą, zaostrzą formę protestu. "Jeszcze będzie grubo". Zobaczcie zdjęcia z protestów w Miliczu i Kobierzycach.

Sceny rodem z filmu Gang Olsena w świdnickim rynku. Tyle, że nie o kradzież ty chodzi, a o zniszczenie mienia. Wesoło się rymuje, ale wesoło wcale nie było, kiedy funkcjonariusz straży miejskiej wypatrzył na obrazie z kamer monitoringu idącą chwiejnym krokiem grupę młodych ludzi, z których jeden zaczął niszczyć rynnę w kamienicy w Świdnicy. Zatrzymanie wandala, skończyło się próbą odbicia go z radiowozu!