Prasówka 31.12.2023 z całego tygodnia w Lubawce. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Lubawka, 31.12.2023. 24.12 - 30.12.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W czarno-białych kadrach uwieczniono Wrocław, Lubiąż, również okolice Wałbrzycha, w tym zamek Książ, Jezioro Bystrzyckie i zamek Grodno oraz Szczawno-Zdrój. Wejść do wnętrz zabytków regionu i zwiedzić je w 1924 roku to prawdziwa gratka! Zapraszamy do filmowego wehikułu czasu - 14-minutowy dokument czeka!

"Uwielbiam ten tekst, on się chyba nigdy nie zestarzeje" - mówi w jednym z odcinków "1670" Jan Paweł Adamczewski - w tej popisowej roli wystąpił Bartłomiej Topa. Takich cytatów satyryczny serial komediowy osadzony w późnym baroku ma bardzo dużo. I choć można go oglądać na platformie Netflix od 13 grudnia 2023, to już dziś dzięki obsadzie, błyskotliwym dialogom i tekstom zyskującym miano kultowych o obrazie jest głośno. Wybraliśmy najlepsze teksty z serialu "1670". Poznajcie je i zobaczcie zdjęcia!