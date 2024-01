Prasówka z grudnia 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w grudniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Lubawki najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Adresy, warunki rekrutacji w roku szkolnym 2024/2025”?

Przegląd grudnia 2023 w Lubawce: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z grudnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Adresy, warunki rekrutacji w roku szkolnym 2024/2025 Gdzie znaleźć żłobek w Lubawce? Chcesz wrócić do aktywności zawodowej i planujesz zapisać dziecko do dobrej placówki? Sprawdź, jakie wymogi musisz spełnić, żeby móc to zrobić. Dowiedz się również, jakie są adresy żłobków w X. Zobacz wizytówki żłobków w katalogu firm i zdecyduj, który wybierzesz dla Twojego dziecka. 📢 Prasówka 31.12.2023 z całego tygodnia w Lubawce. Bądź na bieżąco z wydarzeniami Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Lubawki, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 24.12 a 30.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wrocław i największe zabytki oraz atrakcje turystyczne Dolnego Śląska 100 lat temu. Zobacz wyjątkowy film!”?

📢 Sokołowsko w śniegu. Najpiękniejsza dolnośląska wieś to klejnot w koronie polskich wsi, zimą jest tu jak w bajkach Disneya ZDJĘCIA Sokołowsko ukryte jest w sercu malowniczego powiatu wałbrzyskiego, w gminie Mieroszów. Zimą zamienia się w miejsce jak z bajki Disneya. Znane jest nie tylko z malowniczego położenia, ale też bogatej historii i unikalnego charakteru. Jest zimową oazą piękna i spokoju. Urząd Marszałkowski we Wrocławiu uznał Sokołowsko Najpiękniejszą Dolnośląską Wsią 2023, wcześniej ten tytuł nosiło cudne Międzygórze. Zobaczcie piękną wieś w zimowej odsłonie na zdjęciach Michała Jabłońskiego i wideo.

Prasówka styczeń Lubawka: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w grudniu uwagę czytelniczek i czytelników z Lubawki. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dolina Szwajcarska w zimie - szczypta Tatr na Dolnym Śląsku - zobaczcie zdjęcia Jeśli marzy Wam się zimowy górski krajobraz, gdy na dolnośląskich równinach wciąż mamy tylko szczyptę białego puchu, to zapraszamy do nas, do Doliny Szwajcarskiej. Oto miejsce o krok od serca miasta. Ulica Tatrzańska w Wałbrzychu to jedna z najwyżej położonych ulic w mieście. Widoki przepiękne, lecz warunki do życia są trudne. Zobaczcie sami jak tu pięknie i niełatwo w zimie.

📢 Najmodniejsze kolory aranżacji wnętrz. Które kolory są królem sezonu 2023/2024? Dobór kolorów w naszym domu jest ważną sprawą. Może uspokajać, może dodawać energii. By dobrać dobrze kolor wnętrza, musimy wiedzieć, co lubimy i czego potrzebujemy bardziej: poczucia bezpieczeństwa, spokoju, a może radości? Zimą pragniemy przede wszystkim, aby było przytulnie. Otulające ciepło wnętrz ma sprawić, że poradzimy sobie z zimową rzeczywistością. Jakie kolory wnętrz są teraz na topie? Które barwy są najmodniejsze w aranżacjach wnętrz? 📢 Najszybciej wymierające miasta Dolnego Śląska. Za 30 lat ich całe dzielnice znikną! Lista Do których miast na Dolnym Śląsku przenoszą się nowi mieszkańcy, które regiony rozwijają się, a które wyludniają? Na te pytania stara się odpowiedzieć "Prognoza ludności na lata 2023-2060". Przedstawiamy 15 najszybciej wyludniających się miast i powiatów dolnośląskich. Są wśród nich takie, które za ponad trzy dekady zmniejszą niemal o połowę! Oto one.

📢 Marzyłeś o tych kultowych przedmiotach z PRL-u? Sprzedają je Dolnoślązacy. Może pora, by zrobić prezent? Niesamowite przedmioty PRL-u zapadły nam w pamięć, ich niepowtarzalnego uroku i designu poszukujemy dla ozdoby oraz dlatego, że wiążą się z nimi cenne dla nas wspomnienia. Te sprawne rarytasy są też poszukiwane przez kolekcjonerów i sprzedają je obecnie mieszkańcy Dolnego Śląska w serwisie OLX. Sprawdziliśmy co można kupić i za ile! Zobaczcie, może zechcecie zrobić sobie, lub bliskiej osobie, z nich prezent. 📢 Nie znasz wszystkich funkcji aplikacji mObywatel? Zobacz poradnik, który pomoże ci odkryć wszystkie opcje Aplikacja mObywatel to coś, co zainstalowane na swoim telefonie powinien mieć każdy Polak. Dzięki niej życie w kraju nad Wisłą jest znacznie łatwiejsze, jednak nie każdy zna wszystkie funkcje tego narzędzia. Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało poradnik, dzięki któremu każdy ma szansę poznać tajemnice aplikacji. Zobacz, gdzie go znaleźć.

📢 COVID-19 sparaliżował struny głosowe nastolatki. Nie mogła oddychać, przełykać i mówić. To pierwszy taki przypadek u dzieci Porażenie strun głosowych, problemy z mówieniem i oddychaniem – takie objawy zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u nastolatki opisano po raz pierwszy w piśmie medycznym „Pediatrics”. Powrót do zdrowia zajął jej 15 miesięcy. 📢 Niesamowite poranne i wieczorne niebo nad Dolnym Śląskiem - zobaczcie zdjęcia z Wałbrzycha! Mieszkańcy regionu regularnie obserwują niesamowite zjawiska atmosferyczne na wieczornym i porannym niebie. W ostatnich dniach feerię barw można było zaobserwować nad całym regionem. Mamy ciekawe zdjęcia z Wałbrzycha oraz okolic, gdzie zachód słońca 18 grudnia 2023 i wschód słońca 19 grudnia prezentował się wyjątkowo spektakularnie. Zobaczcie. 📢 Świąteczne bombki z dawnych lat. Tak wyglądała choinka w czasach PRL-u Jak wyglądały bombki i świąteczne ozdoby choinkowe kiedyś, za czasów PRL? Bombki PRL miały wyraźny styl. Teraz moda na nie wraca. Peerelowskie bombki jednych fascynują, jako szklane dzieła sztuki użytkowej, inni zaś chętnie wracają z sentymentem do wspomnień Świąt Bożego Narodzenia sprzed lat. Zobaczmy, jak wyglądały bombki na choinkę za PRL-u.

📢 Trailer GTA 6, gdyby gra działa się w Polsce – Rzeczypospolita IV. Makłowicz, maluch, „bitwa o Empik” i nie tylko Nie milkną echa premiery pierwszego materiału z GTA VI, a na fali popularności w sieci pojawiły się kolejne „dzieła”. Jednym z nich jest polska parodia trailera Rockstar Games, czyli jak wyglądałby zwiastun, gdyby nowe Grand Theft Auto działo się w naszym kraju i wiecie co? Wyszło przezabawnie. Przekonajcie się sami.

📢 Wieniec świąteczny z szyszek DIY to magiczna dekoracja. Wyjątkowa ozdoba za grosze. Jak zrobić bożonarodzeniowy wianek DIY? Wieniec świąteczny na drzwi w wersji „zrób to sam” to pomysł na piękną dekorację za grosze. Warto już teraz wygospodarować wolną chwilę i wykreować najmodniejszą ozdobę na Boże Narodzenie, która modnie udekoruje drzwi wejściowe, okno, czy też wigilijny stół. Podpowiadamy, jak krok po kroku wykonać w domu elegancki bożonarodzeniowy wianek. To naprawdę proste zadanie.

📢 Szef z gwiazdką Michelin wspomina włoskie ciasta. Zdradza sposób na wypiek z bakaliami lepszy niż babka drożdżowa. Idealny patent na święta Andrea Camastra znalazł się na liście 100 najlepszych szefów kuchni świata według prestiżowego francuskiego magazynu „Le Chef”. Przyjechał do naszego kraju z włoskiej Apuli i pokochał polską kuchnię. Od blisko dekady przeobraża tradycyjne polskie przepisy w kulinarne arcydzieła, co zostało docenione przez inspektorów Michelin. Jego warszawska restauracja NUTA otrzymała w 2023 roku gwiazdkę jako jedyna w stolicy. Dla naszych czytelników szef Camastra przybliżył sposób na panettone, tradycyjną świąteczną włoską babkę. 📢 Nowe paliwo dostępne na stacjach od stycznia 2024 roku, E10 zastąpi Pb95. Skorzysta na tym polski rolnik? Produkcja pomoże rolnictwu Od 1 stycznia 2024 roku na stacjach pojawi się nowe paliwo, E10 zastąpi znaną wszystkim kierowcom Pb95 (E5). Benzyna silnikowa będzie zawierała do 10 proc. bioetanolu, gdzie dotychczas było to maksymalnie 5 proc. objętości. Od większości właścicieli pojazdów zmiana nie będzie wymagała większych działań, dla rolnictwa może być jednak ogromną szansą.

📢 To prawdziwy skarb. Najstarsza moneta w Polsce. Warta jest każde pieniądze To jedyny taki skarb. Najstarsza moneta w Polsce. Wybity przez Bolesława Chrobrego srebrny denar z lat 992-997, będący w posiadaniu Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, jest najstarszą polską monetą. Zachowały się tylko dwa takie denary. Drugi jest w Kaliszu, ale w gorszym stanie i znaleziony później. Kolekcjonerzy zapłaciliby za nie każde pieniądze.

