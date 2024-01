Prasówka tygodniowa z 7.01.2024 w Lubawce. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Od późnych godzin wieczornych 3 stycznia 2024 nad Jeziorem Bystrzyckim trwa akcja poszukiwawcza. Służby poszukują zaginionej kobiety. 4 stycznia około godz. 9 natrafiono na obiekt, którym może być ciało człowieka. Potwierdzono, że to ciało poszukiwanej 57-latki.

Mężczyzna pracujący na terenie kompleksu leśnego Książańskiego Parku Krajobrazowego zasłabł nagle. Resuscytację 56-latka prowadzili strażacy z Wałbrzycha oraz Świebodzic. Niestety, nie udało się go uratować.

Najnowsze ogłoszenie Facebooka i prowadzanie właśnie zmiany budzą mieszane uczucia. Z jednej strony nowa funkcja wielu osobom może przypaść do gustu, z drugiej wręcz przeciwnie. Co więcej, pozwoli ona samemu Facebookowi gromadzić dodatkowe dane na nasz temat. W jakim celu? Sprawdź szczegóły.

Prokuratorka prowadząca sprawę zabójstwa na Nowym Mieście w Wałbrzychu mówi wprost: od około 20 lat w naszym mieście nie było takiej sprawy jak ta. Tak trudnej i tak poszlakowej. Sprawca po uduszeniu ofiary, przykrył ciało dywanem i podpalił. Zakładano kilkanaście wersji zdarzenia i sprawdzano kilkadziesiąt osób - potencjalnych sprawców. Sąd podzielił stanowisko prokuratury i choć oskarżony do końca nie przyznawał się do winy, skazał go na 25 lat więzienia. Kluczowa była ekspertyza DNA i miejski monitoring.