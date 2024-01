Prasówka z całego tygodnia 21.01.2024 w Lubawce. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Lubawki, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 14.01 a 20.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem i usiłowanie zabójstwa. Dwie drastyczne sprawy w Wałbrzychu oraz Szczawnie-Zdroju”?

Przegląd tygodnia: Lubawka, 21.01.2024. 14.01 - 20.01.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem i usiłowanie zabójstwa. Dwie drastyczne sprawy w Wałbrzychu oraz Szczawnie-Zdroju W ostatnich dniach w Wałbrzychu doszło do zabójstwa mężczyzny, a mieszkaniec Szczawna-Zdroju w powiecie wałbrzyskim usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa żony. Obaj podejrzani trafili do aresztu na okres trzech miesięcy. Co już wiadomo o tych bulwersujących zbrodniach? 📢 Nowe Miasto: Modernistyczna dzielnica Wałbrzycha zwana po wojnie Paryżem. Piękna i niepowtarzalna - zdjęcia Nowe Miasto to jedna z największych dzielnic "starego Wałbrzycha" i jedna z najciekawszych pod względem architektonicznym. Powstałe na początku XX w. położone pomiędzy wzgórzami i wśród zieleni osiedle to perła uważana za przestrzeń reprezentacyjną. Tu powstał wyjątkowy kompleks sportowy i to również jedno z kluczowych miejsc trwającej w XXI w. rewitalizacji. Zobaczcie zdjęcia tej dzielnicy i poznajcie kilka faktów dotyczących Paryża Wałbrzycha.

📢 Najpiękniejsze bukiety i kwiaty w doniczkach na Dzień Babci i Dziadka 2024 z Lidla, Biedronki i nie tylko. Duże promocje w marketach! W styczniu obchodzimy dwa wyjątkowe święta – 21 stycznia Dzień Babci, a 22 stycznia Dzień Dziadka. To zatem znakomita okazja, aby wyrazić nasze uczucia, wręczając naszym babciom i dziadkom bukiet kwiatów. Zobacz, w których marketach znajdziesz kwiaty cięte i doniczkowe w najkorzystniejszych cenach. Niektóre promocje naprawdę zaskakują!

Tygodniowa prasówka 21.01.2024: 14.01-20.01.2024 Lubawka: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Lubawce. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pilchowice- Zapora, jedna z najbardziej urokliwych stacji w Polsce jest na sprzedaż. Stąd macie widok na jezioro, Karkonosze i słynny most Cena wywoławcza za budynek stacji Pilchowice-Zapora nie jest wygórowana. Wprawdzie nabywca będzie musiał się sporo natrudzić, by doprowadzić budynek do porządnego stanu, ale mogą mu to wynagrodzić wspaniałe widoki i otoczenie. Ze stacji rozciąga się widok na Karkonosze oraz jezioro Pilchowickie. Stąd jest rzut beretem do słynnego mostu kolejowego, który planował wysadzić Tom Cruise. Stacja Pilchowice -Zapora leży na trasie linii kolejowej z Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego. Mają na nią wrócić pociągi. Za ile PKP wystawiła na sprzedaż dworzec Pilchowice-Zapora? Przeczytajcie poniżej.

📢 Dodatek osłonowy 2024 to nawet ponad 800 zł jednorazowego wsparcia. Kto i ile może dostać? Z wnioskami warto się spieszyć Ile wynosi dodatek osłonowy 2024? Czy można dostać dopłaty do węgla lub pelletu? Spora część dopłat przestała obowiązywać już w ubiegłym roku, a o którym nadal warto wiedzieć? Zyskać można spory zwrot VAT i jednorazowe wypłat w kwocie nawet kilkuset złotych. 📢 Odeszła Magdalena Dobrowolska. Pochodząca z Wałbrzycha wizażystka i makijażystka znana jako Magdalena Dobra. Pogrzeb w czwartek 15 stycznia dotarła do nas smutna wiadomość. Odeszła Magdalena Dobrowolska, znana w mediach społecznościowych jako Magdalena Dobra. Taka też była po prostu dobra, szczera osoba - mówią znajomi Magdy. Uzdolniona wizażystka i makijażystka, której talent doceniały m.in. zawodowe ekipy filmowe zmarła nagle. Znana jest już data pogrzebu, odbędzie się w czwartek, 18 stycznia.

📢 Ceny w sklepach „zaczęły dziwnie hamować". Ekspert: Sklepy muszą zarabiać. Podwyżki cen nieuniknione? Codzienne zakupy w grudniu 2023 roku zdrożały średnio o 5,6 proc., co oznacza mniejszy wzrost od spodziewanego. Jak wyjaśniają autorzy raportu „Indeks cen w sklepach detalicznych", hamowanie cen w sklepach najprawdopodobniej wynikało z obawy branży przed reakcjami konsumentów oraz spadkiem ruchu w sklepach. – Trudno oczekiwać od sieci handlowych, aby w dłuższej perspektywie nie podniosły cen – prognozują eksperci i dodają, że „sklepy muszą zarabiać". 📢 Ferie zimowe okiem psychologa. „Zachęcajmy nasze dzieci do spędzania czasu na uczeniu się nowych rzeczy” Ferie zimowe 2024 w czterech województwach właśnie się rozpoczęły. Rodzice organizują ten czas dzieciom i zastanawiają się, co będzie dla nich najlepsze. Półkolonie, zajęcia dodatkowe, wyjazdy czy może pozostawienie przestrzeni na nudę, spotkania z koleżankami i kolegami, oglądanie telewizji, granie w gry wideo? Jak podejść do zimowego odpoczynku dzieci? Wyjaśnia to Maciej Frasunkiewicz, psycholog z Uniwersytetu SWPS.

Dramat w Boguszowie - Gorcach. Zginęła kobieta, mieszkanka ulicy Kasprowicza. Zgłoszenie, które wpłynęło do straży pożarnej mówiło wybuchu pieca. Straż pożarna potwierdza, że doszło do pożaru i apeluje o właściwe użytkowanie urządzeń grzewczych i o to, by nie składować materiałów do palenia, ani żadnych innych w bezpośrednim sąsiedztwie pieca. Bo może dojść do tragedii

