Prasówka 3.03.2024 z całego tygodnia w Lubawce. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Szpital Ginekologiczno - Położniczy w Wałbrzychu wprowadza nowatorską formułę porodów rodzinnych. Od 1 marca br. kobiety będą mogły nocować w szpitalu razem z ojcami swoich dzieci! To prawdziwy przełom. Dzięki temu ojcowie maluchów będą mogli wspierać mamy podczas porodu i w dochodzeniu do siebie po nim. Usługa będzie bezpłatna. A rodzina będzie miała własny pokój wyposażony w nowoczesny węzeł sanitarny.

Jazda z telefonem w ręku może przyczynić się do tragedii! I jak co roku, Yanosik wspólnie z Komendą Główną Policji oraz firmą Screen Network przypominają o tym kierowcom, apelując „Łapki na kierownicę”. Ta akcja społeczna stanowi element większych działań „Na drodze – patrz i słuchaj”.

Kwalifikacja wojskowa 2024 gromadzi mieszkańców Dolnego Śląska. Około 17 tysięcy osób, w tym nie tylko 19-latkowie, otrzyma wezwanie do wojska. Armia polska poszukuje szczególnie kierowców z prawem jazdy kat. C i D. Kto jeszcze znajduje się na liście poszukiwanych przez wojsko profesji?

Plus to jeden z czołowych dostawców sieci komórkowej w Polsce, mający w swojej ofercie także Internet stacjonarny i mobilny. W ostatnich godzinach pojawiły się jednak problemy zgłaszane przez użytkowników dostawcy jako awaria. Co się dzieje i czy długo potrwają problemy z siecią Plus?