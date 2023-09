Prasówka tygodniowa z 24.09.2023 w Lubawce. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Lubawki, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.09 a 23.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Prapremiera filmu Znachor w Wałbrzychu. Do kina Apollo przyjechali aktorzy Leszek Lichota, Anna Szymańczyk i reżyser Michał Gazda ”?

Przegląd tygodnia: Lubawka, 24.09.2023. 17.09 - 23.09.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Prapremiera filmu Znachor w Wałbrzychu. Do kina Apollo przyjechali aktorzy Leszek Lichota, Anna Szymańczyk i reżyser Michał Gazda Prapremiera filmu Znachor odbyła się w Kinie Apollo w Wałbrzychu, w mieście rodzinnym Leszka Lichoty, aktora który zagrał główną rolę. Towarzyszyli mu Anna Szymańczyk, filmowa Zośka i reżyser Michał Gazda. Znachor to jeden z najważniejszych filmów polskiej kinematografii. Jego najnowszą wersję widzowie nagrodzili w Wałbrzychu oklaskami na stojąco. 📢 Napadł z bronią na bank przy ulicy Kamiennej we Wrocławiu i uciekł. Trwa policyjna obława ZDJĘCIA Napad z bronią na bank we Wrocławiu. Sprawca przyłożył pracownicy banku broń do głowy! Do dramatycznych wydarzeń doszło dzisiaj, 22 września 2023 roku w banku we Wrocławiu przy ul. Kamiennej 115. Zobaczcie zdjęcia z miejsca zdarzenia.

📢 23 września zaczyna się jesień. Wybierzcie się na spacer. Na Dolnym Śląsku są miejsca, gdzie jesienią jest wyjątkowo pięknie W tym roku zarówno jesień kalendarzowa, jak i astronomiczna rozpocznie się tego samego dnia - w sobotę 23 września. Wykorzystajcie weekend, pożegnajcie lato i przywitajcie jesień długim spacerem, wyprawą w góry, do lasu lub nad jeziora. Na Dolnym Śląsku, są miejsca, gdzie jesienią jest niesamowicie, nawet jeżeli za oknem aura jest deszczowa. Poznajcie je.

Tygodniowa prasówka 24.09.2023: 17.09-23.09.2023 Lubawka: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Lubawce. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dolny Śląsk: Gmina sprzedaje cudowny pałac. Widoki z wieży są rewelacyjne! O planach sprzedaży okazałej rezydencji królów pruskich, gmina Mysłakowice w powiecie karkonoskim, mówiła od dawna. Teraz są konkrety. Przetarg na pałac z XVIII wieku wyznaczono na 10 października. Pieniądze ze sprzedaży pójdą na dokończenie budowy nowoczesnej szkoły. Ile trzeba mieć milionów, by zamieszkać w posiadłości królów? Kliknij galerię i poznaj historię pałacu w Mysłakowicach.

📢 WEEKEND Szykuje się rewolucja komunikacyjna w Bolesławcu. GDDKiA ogłosiła właśnie ambitny plan budowy dwóch mostów na Bobrze. Korki znikną Codziennie do Bolesławca dociera prawie 40 tysięcy osób, które tu pracują, robią zakupy, uczą się, przyjeżdżają do kin, teatrów, na baseny. Przez miasto przejeżdżają setki autobusów, ciężarówek i samochodów osobowych. Staty układ komunikacyjny z jednym mostem na Bobrze tego nie wytrzymuje. Tworzą się ogromne korki. Ale to się zmieni. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła właśnie bardzo ambitny plan przebudowy układu komunikacyjnego w Bolesławcu. Co powstanie, za ile i kiedy? 📢 Polska Press zaprasza rodziny z dziećmi na piknik z gwiazdami sportu! Już w sobotę 23 września na stołecznym Torze Wyścigów Konnych Służewiec odbędzie się specjalny piknik sportowy dla rodzin i dzieci zorganizowany przez Polska Press. Na gości czeka kilkanaście wyjątkowych stref sportowych, specjalna strefa dla najmłodszych oraz ceremonia wręczenia statuetek Gigantów Sportu.

📢 Sprawdzamy nową atrakcję turystyczną na Malcie – to pierwszy na świecie podwodny park archeologiczny Malta, znana ze swojego bogatego dziedzictwa kulturowego i historycznego, staje się teraz miejscem fascynującej przygody pod wodą. Pierwszy na świecie podwodny park archeologiczny został otwarty u wybrzeży maltańskiej wyspy Gozo. Nowa atrakcja pozwala odkrywać historię Malty z zupełnie innej perspektywy, niemożliwej do osiągnięcia w tradycyjny sposób. 📢 Tak mieszka Weronika Rosati. Zobacz, jak się urządziła była partnerka Piotra Adamczyka. Koniecznie zajrzyj do amerykańskiego domu aktorki Weronika Rosati to popularna polska aktorka, która sporo projektów zawodowych realizuje za oceanem. Ostatnio zrobiło się o niej głośno tuż po publikacji w mediach społecznościowych apelu do Piotra Adamczyka, w którym nawiązała do wypadku samochodowego sprzed 10 lat. Auto prowadził aktor, z którym była wtedy związana, a celebrytka była w nim poszkodowana. Po latach aktorka wróciła do tych wydarzeń i rozpętała się medialna burza. Zobacz, jak żyje na co dzień Weronika Rosati i gdzie uwiła rodzinne gniazdko celebrytka.

📢 Polscy naukowcy stworzyli innowacyjne urządzenie do rehabilitacji. Teraz powalczą w międzynarodowym konkursie o 160 tys. zł Projekt młodych naukowców z zespołu pd meds został nagrodzony w polskiej edycji Konkursu o Nagrodę Jamesa Dysona. Boreas ma pomagać w rehabilitacji osobom z chorobami płuc. Niebawem dowiemy się, czy uda mu się powtórzyć sukces ubiegłorocznych zwycięzców z Polski i zdobyć pierwsze miejsce w międzynarodowym finale konkursu. Nagrodą jest 160 tys. zł oraz uznanie i prestiż. 📢 45. Nationale-Nederlanden Maraton Warszawski już 24 września! Wielki sport, mnóstwo towarzyszących atrakcji, barwne strefy kibicowania – tego wszystkiego będziecie mogli doświadczyć w trakcie najbliższego weekendu, 23-24 września, w Warszawie. Na starcie pod Pałacem Kultury i Nauki stanie 10 tysięcy zmotywowanych do pobicia swoich życiówek biegaczy. 📢 Odsłonili pomnik pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego żony Marii Kaczyńskiej i 94 osób towarzyszących, którzy zginęli w 2010 roku Na przełęczy kłodzkiej na styku powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego odsłonięto pomnik pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego żony Marii Kaczyńskiej oraz 94 osób towarzyszących, którzy polegli 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie smoleńskiej.

📢 Co można usłyszeć teraz w lesie? Te donośne dźwięki to rykowisko. Jelenie idą na randki, czy są w tym czasie groźne? Jesień to nie tylko czas, kiedy kolorowe liście opadają z drzew. W tym czasie w niektórych lasach roznoszą się specyficzne odgłosy. To jelenie, które jesienią rozpoczynają swój okres godowy. Rykowisko zaczyna się zazwyczaj w drugiej połowie września, chociaż w niektórych miejscach można było usłyszeć jelenie już nawet pod koniec sierpnia. Donośny głos ma odstraszyć potencjalnych rywali w zalotach do łań. Czy są w tym czasie niebezpieczne?

