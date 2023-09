Przegląd prasy z tygodnia 17.09.2023. Co działo się w Lubawce. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Dżem z zielonych pomidorów to zaskakujący dodatek do deserów i do kanapek z wędliną. Mają korzenny aromat i smak przypominający figi. To także okazja do twórczego gotowania oraz sposób na zaskoczenie domowników nowatorskim przysmakiem. Zobacz prosty przepis na dżem z zielonych pomidorów.