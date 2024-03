Przegląd prasy z tygodnia 10.03.2024. Co działo się w Lubawce. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Obchody Dnia Kobiet we Wrocławiu w ramach festiwalu WrocLove Fest zapowiadają się niezwykle interesująco - nie przegapcie tego wydarzenia! Świętowanie Dnia Kobiet 2024 najlepiej rozpocząć właśnie na koncercie! Są jeszcze dostępne bilety w cenie 130 zł (miejsca siedzące) oraz 100 zł (miejsca stojące).

Świat Wiedźmina to niezwykle bogate i fascynujące uniwersum, które przyciąga fanów literatury fantasy, gier komputerowych i seriali nie tylko w naszym kraju. Jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich marek na świecie, dzięki czemu przygody Geralta z Rivii poznaje coraz więcej osób. Świat stworzony przez Andrzeja Sapkowskiego obfituje również w różne ciekawostki. Sprawdź, czy znasz je wszystkie.

Auta elektryczne (BEV – Battery Electric Vehicle) z założenia powiny być tańsze w eksploatacji w porównaniu do aut spalinowych. Oczywiście biorąc pod uwagę zużycie energii potrzebnej do przejechania 100 kilometrów. Okazuje się jednak, że i wśród nich są liderzy oszczędności, jak i auta, które do oszczędnych nie należą. Zobaczmy jakie są najbardziej ekonomiczne samochody elektryczne na rynku.

W poniedziałek, 4 marca, doszło do tragicznego wypadku na autostradzie A4. Zderzyły się cztery tiry, a na miejscu zdarzenia lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pomimo prowadzonej reanimacji, nie udało się uratować życia kierowcy jednego z pojazdów.

Ratownicy medyczni z Wałbrzycha po raz kolejny padli ofiarą agresywnego pacjenta, który groził im nożem i pozbawieniem życia, wyzywał i obrażał w sposób mocno obraźliwy. Konieczna była interwencja policji. Wszystko działo się, kiedy usiłowali pomóc pacjentowi bez nóg, ten ostatecznie uciekł ze szpitala... Ale poniesie odpowiedzialność karną za swoje zachowanie.