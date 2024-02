Prasówka ze stycznia 2024. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w styczniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Lubawki najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Dodatek osłonowy 2024. Co zrobić, żeby otrzymać 800 zł wsparcia? Kto może dostać dodatek? Warto się spieszyć”?

Przegląd stycznia 2024 w Lubawce: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości ze stycznia 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Dodatek osłonowy 2024. Co zrobić, żeby otrzymać 800 zł wsparcia? Kto może dostać dodatek? Warto się spieszyć Ile wynosi dodatek osłonowy 2024? Czy dopłaty do węgla i pelletu obowiązują w 2024 roku? Wiele z nich przestało obowiązywać już wiele miesięcy temu. Sprawdź, które z nich obowiązują w tym roku. Czekają jednorazowe wypłaty w kwocie nawet 800 złotych oraz spory zwrot VAT. 📢 Wypadek w Karkonoszach. Nie żyją dwaj mężczyźni, którzy spadli ze Śnieżki w stronę Kotła Łomniczki. Trzeciej osoby tam nie było AKTUALIZACJA Zakończyły się działania ratowników Karkonoskiej grupy GOPR i LPR na Śnieżce. Z potwierdzonych informacji wiadomo, że nie trzy osoby, a dwie spadły ze Śnieżki w Kocioł Łomniczki. Obaj mężczyźni zginęli. Ratownicy górscy z Polski i Czech wykluczyli, że była tam trzecia osoba. Wiadomo, kim są zmarli. To 23-letni mieszkaniec województwa lubuskiego i 47-latek z Dolnego Śląska.

📢 Horoskop indiański przypisuje ludzi do 12 zwierząt. Sprawdź, jaki jest twój totem i o czym to świadczy Horoskop indiański znacznie różni się od znanej powszechnie astrologii i pojmowaniu znaków zodiaku znanych w Europie. Wyróżnia 12 typów osobowości, każdemu z nich przypisując jedno zwierzę. Wedłiug Indian, na podstawie daty urodzenia można poznać swoje mocne i słabe strony, a przez to skutecznie się rozwijać. Sprawdź, jakim zwierzęciem jesteś!

Prasówka luty Lubawka: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w styczniu uwagę czytelniczek i czytelników z Lubawki. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nie żyje 25-letni mężczyzna, na którego najechała śmieciarka. Do wypadku doszło dzisiaj (30.01) w Sosnówce koło Jeleniej Góry Dzisiaj (30.01) rano doszło do nieszczęśliwego zdarzenia przy ulicy Karkonoskiej w Sosnówce w powiecie karkonoskim. Zginął 25-letni pracownik firmy zajmującej się wywozem śmieci.

📢 Kolejne zatrucie czadem w Boguszowie - Gorcach. Zanim zemdlała, zdołała wezwać pomoc i otworzyć okna! 49-letnia mieszkanka ulicy Szkolnej w Boguszowie - Gorcach miała dużo szczęścia. Po tym, jak podtruła się czadem, zdołała jeszcze otworzyć okno i wezwać pomoc! Dzięki temu żyje. Strażacy apelują: zamontujcie czujki czadu! Te proste urządzenia ratują życie. 📢 Sportowcy zagrali dla WOŚP. W 11 miastach Polski wiosłowano na ergometrze W charytatywną akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2024 włączyło się także środowisko wioślarzy. W 11 miastach Polski, także w Krakowie, organizowane było bicie rekordu w wiosłowaniu na ergometrze. Przy okazji zbierano środki na WOŚP. 📢 Protesty rolników na Dolnym Śląsku. Kilkaset traktorów i maszyn rolniczych wyjechało na drogi W kilkunasty miejscach Dolnego Śląska na drogi wyjechały traktory i maszyny rolnicze. To protest rolników, który zaplanowano dzisiaj (24.01) w całym kraju. W Miliczu, do protestujących dołączyli kierowcy ciężarówek i zwykli kierowcy samochodów. Unosili kciuki w geście poparcia. W Kobierzycach pod Wrocławiem rolnicy zapowiedzieli, że jeżeli nie dojdzie do zmian, których chcą, zaostrzą formę protestu. "Jeszcze będzie grubo". Zobaczcie zdjęcia z protestów w Miliczu i Kobierzycach.

📢 Koledzy próbowali odbić z radiowozu w Świdnicy zatrzymanego kumpla. Akcja jak z filmu... Gang Olsena Sceny rodem z filmu Gang Olsena w świdnickim rynku. Tyle, że nie o kradzież ty chodzi, a o zniszczenie mienia. Wesoło się rymuje, ale wesoło wcale nie było, kiedy funkcjonariusz straży miejskiej wypatrzył na obrazie z kamer monitoringu idącą chwiejnym krokiem grupę młodych ludzi, z których jeden zaczął niszczyć rynnę w kamienicy w Świdnicy. Zatrzymanie wandala, skończyło się próbą odbicia go z radiowozu!

📢 Awaria systemu we Wrocławiu i drzewo na torach na trasie do Szklarskiej Poręby. W ruchu kolejowym są dzisiaj (24.01) duże utrudnienia Dzisiaj (24.01) podróżujący koleją na Dolnym Śląsku nie będą mieli łatwego życia. Z powodu uszkodzenia systemu na stacji Wrocław Grabiszyn większość pociągów nie może wyruszyć lub kontynuować jazdy. Dotyczy to także pociągów do Jeleniej Góry. Na dodatek na tory na trasie do Szklarskiej Poręby spadło drzewo i pociągi nie kursują.

📢 Protesty rolników 24 stycznia. Dziś w ponad 170 miejscach w Polsce przejeżdżają kolumny ciągników. Mapa strajków na drogach i postulaty Na mapie środowego protestu rolników zaznaczono ponad 170 miejsc w całej Polsce, gdzie planowane są akcje protestacyjne. Rolnicy wyjadą ciągnikami na ulice z dwoma głównymi postulatami. Jeden dotyczy napływu towarów z Ukrainy, drugi ograniczeń w produkcji rolnej, które wynikają ze strategii unijnego Zielonego Ładu. Sprawdź na mapie, gdzie będzie można spotkać rolników 24 stycznia. 📢 Pożar w hotelu Sandra Spa w Karpaczu. Zagrożenia nie ma. 400 ewakuowanych osób czeka, czy będzie mogło wrócić do pokoi Dzisiaj (22 stycznia) nad ranem w hotelu Sandra Spa w Karpaczu wybuchł pożar. Strażacy zjawili się natychmiast. Ewakuowano gości oraz personel hotelu. Trwa dogaszenie źródła ognia i oddymianie obiektu.

📢 Joanna Racewicz wygląda rewelacyjnie, a to za sprawą jej stylizacji. Ten komplet dresowy to hit zimy. Zobacz, jak pięknie modeluje sylwetkę Komplet dresowy składający się z bluzy i spodni na dobre zagościł w kobiecych szafach. Było to najlepsze i najwygodniejsze rozwiązanie podczas pandemii. Wówczas to właśnie takie ciuchy były na topie. Teraz nie jest inaczej. Obecnie dresy są nie tylko praktyczne, ale i stylowe. Dowodem na to jest ostatni modowy wybór Joanny Racewicz.

📢 Najładniejsze domy nad rzeką na sprzedaż na Dolnym Śląsku. Ceny, zdjęcia, aktualne oferty styczeń 2024 Uspokaja Was otoczenie przyrody, zieleni i obserwowanie płynącej wody? Może warto poszukać takiego zacisza dla siebie. Oto najładniejsze domy na sprzedaż w różnych częściach Dolnego Śląska. Do remontu i gotowe do zamieszkania. Prezentujemy zdjęcia, ceny i szczegóły aktualnych ofert z serwisu https://www.otodom.pl/. 📢 Najpiękniejsze bukiety i kwiaty w doniczkach na Dzień Babci i Dziadka 2024 z Lidla, Biedronki i nie tylko. Duże promocje w marketach! W styczniu obchodzimy dwa wyjątkowe święta – 21 stycznia Dzień Babci, a 22 stycznia Dzień Dziadka. To zatem znakomita okazja, aby wyrazić nasze uczucia, wręczając naszym babciom i dziadkom bukiet kwiatów. Zobacz, w których marketach znajdziesz kwiaty cięte i doniczkowe w najkorzystniejszych cenach. Niektóre promocje naprawdę zaskakują!

📢 Odeszła Magdalena Dobrowolska. Pochodząca z Wałbrzycha wizażystka i makijażystka znana jako Magdalena Dobra. Pogrzeb w czwartek 15 stycznia dotarła do nas smutna wiadomość. Odeszła Magdalena Dobrowolska, znana w mediach społecznościowych jako Magdalena Dobra. Taka też była po prostu dobra, szczera osoba - mówią znajomi Magdy. Uzdolniona wizażystka i makijażystka, której talent doceniały m.in. zawodowe ekipy filmowe zmarła nagle. Znana jest już data pogrzebu, odbędzie się w czwartek, 18 stycznia. 📢 Straż pożarna otrzymała zgłoszenie o wybuchu pieca w Boguszowie - Gorcach. Zginęła kobieta i dwa koty. Jest apel służb Dramat w Boguszowie - Gorcach. Zginęła kobieta, mieszkanka ulicy Kasprowicza. Zgłoszenie, które wpłynęło do straży pożarnej mówiło wybuchu pieca. Straż pożarna potwierdza, że doszło do pożaru i apeluje o właściwe użytkowanie urządzeń grzewczych i o to, by nie składować materiałów do palenia, ani żadnych innych w bezpośrednim sąsiedztwie pieca. Bo może dojść do tragedii

