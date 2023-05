Prasówka z kwietnia 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w kwietniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Lubawki najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Oto 10 oprawców z Dolnego Śląska poszukiwanych przez policję. Znęcali się nad dziećmi, żonami, matkami. Poznajecie kogoś? ZDJĘCIA, RYSOPISY”?

Przegląd kwietnia 2023 w Lubawce: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z kwietnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Oto 10 oprawców z Dolnego Śląska poszukiwanych przez policję. Znęcali się nad dziećmi, żonami, matkami. Poznajecie kogoś? ZDJĘCIA, RYSOPISY Bez litości znęcali się nad osobami najbliższymi, a teraz ukrywają się przed policją i prokuraturą. Wszyscy pochodzą z Dolnego Śląska. Publikujemy zdjęcia i nazwiska 10 poszukiwanych za znęcanie się nad bliskimi, których szukają m.in. policjanci z Wałbrzycha, Legnicy, Głogowa, Wrocławia, Kłodzka czy Jeleniej Góry i Zgorzelca. Dane upublicznione przez policję, aktualne na 29.04.2023 roku. 📢 Protest rolników w Kłodzku. To kolejny protest na Dolnym Śląsku. Teraz rolnicy czekają na odpowiedź rządu. Lista postulatów, ZDJĘCIA, FILM Poniedziałkowy protest rolników w Kłodzku był kolejną taką akcją. Wcześniejszy odbył się w powiecie ząbkowickim. Teraz rolnicy czekają na odpowiedź rządu. Protestowali mieszkańcy powiatów ząbkowickiego i kłodzkiego. Podczas wspólnej akcji przejechali ciągnikami ulicami Kłodzka i skierowali się do Rynku, gdzie wręczyli podpisaną przez kilkudziesięciu uczestników protestu petycję na ręce senatora Aleksandra Szweda.

📢 Dolnośląskie uzdrowiska w XIX wieku. Nie wszystkie przetrwały próbę czasu Dolnośląskie uzdrowiska w XIX wieku słynne były na całą Europę. Nie wszystkie dotrwały do naszych czasów. Tylko na starych pocztówkach pozostał ślad po sanatoriach, domach zdrojowych i deptakach. Nie do wiary, że jeszcze nie tak dawno pełno tu było kuracjuszy i kwitło życie towarzyskie. O jakich miastach mowa? Kliknijcie z galerię, by się dowiedzieć.

Prasówka maj Lubawka: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w kwietniu uwagę czytelniczek i czytelników z Lubawki. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Prasówka 23.04.2023 z całego tygodnia w Lubawce. Bądź na bieżąco z wydarzeniami Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Lubawki, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 16.04 a 22.04.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tragiczny wypadek w Laskach w gminie Złoty Stok. Ciężarówka zmiażdżyła kierowcę”?

📢 Tragiczny wypadek w Laskach w gminie Złoty Stok. Ciężarówka zmiażdżyła kierowcę Do tragicznego wypadku doszło w Laskach w gminie Złoty Stok, kiedy kierowca samochodu ciężarowego rozładowywał naczepę. Kierowca wypadł z ciężarówki, kiedy ta przechyliła się na bok. Pojazd upadł i przygniótł 58-latka. Mimo reakcji świadków i służb, nie udało się uratować mężczyzny. 📢 Wrzosiec krwisty będzie pięknie kwitł, ale musisz go przycinać. Sprawdź, jak i kiedy ciąć wrzosiec czerwony Wrzosiec krwisty to bardzo atrakcyjna roślina. Jego wielką zaletą jest to, że kwitnie wczesną wiosną, a czasem nawet zimą. Ma też niezbyt duże wymagania i udaje się w większości ogrodów. Jednak jeśli chcemy, by pięknie i obficie kwitł, musimy go przycinać. Radzimy, kiedy i jak ciąć wrzosiec krwisty. 📢 Lekarze ze Szpitala Latawiec w Świdnicy usunęli pacjentce gigantycznego guza jajnika, który ważył 20 kg! Operacja usunięcia ogromnego guza jajnika na oddziale Ginekologiczno-Położniczym Szpitala Latawiec w Świdnicy. Lekarze usunęli 38-letniej pacjentce guza, który ważył 20 kilogramów!

📢 Ranking: 10 najlepszych czajników elektrycznych 2023 Czajnik elektryczny to podstawowe wyposażenie każdej nowoczesnej kuchni. Dzięki niemu można szybko i wygodnie przygotować pyszną kawę, herbatę czy inne gorące napoje. Rynek obfituje w wiele różnorodnych modeli, co nie ułatwia dokonania właściwego wyboru. Które urządzenia posiadają wyjątkowe parametry? Odpowiedź znajdziesz w naszym rankingu najlepszych czajników elektrycznych na rok 2023. 📢 SI przeniosła Spider-Mana i postacie z serii do średniowiecza — to byłaby klimatyczna seria Sztuczna inteligencja i jej dzieła wciąż zaskakują. Tym razem SI przeniosła Spider-Mana i inne, towarzyszące mu postacie do… średniowiecza. Efekt niezwykle klimatyczny i wart zobaczenia – sprawdźcie sami. Co byście powiedzieli na taką serię przygód człowieka pająka?

📢 Strażacy i ratownicy z Dolnego Śląska uczcili pamięć tragicznie zmarłych w Wałbrzychu kolegów. Zobaczcie zdjęcia 20 kwietnia 2023 jednostki straży pożarnej na terenie Dolnego Śląska uczciły pamięć zmarłych w tragicznym wtorkowym wypadku w Wałbrzychu kolegów. Towarzyszyliśmy strażakom JRG-1 w Wałbrzychu, gdzie pracowali zmarli Przemysław i Robert, w uroczystej zmianie służby połączonej z minutą ciszy. Do kolegów z Wałbrzycha dołączyli strażacy z OSP Boguszów oraz ratownicy medyczni z Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Najpiękniejsze miasteczka w Polsce. Jakie atrakcje skrywają? 23 pełne uroku miejscowości, w których odpoczniecie od hałasu i zgiełku Małe miasteczka w Polsce wcale nie muszą być senne czy nudne. Wiele z nich to wprost idealne miejsca na weekend, pełne atrakcji dla miłośników zabytków, ciekawostek i aktywnego wypoczynku. Wybraliśmy 23 najpiękniejsze miasteczka w Polsce w sam raz na krótki wypad z głośnych i tłocznych metropolii. Przekonajcie się, które małe miejscowości w Polsce warto odwiedzić, by odkryć ich niezwykłe atrakcje i zrelaksować się w stylu slow. 📢 Majówka w gospodarstwie agroturystycznym na Dolnym Śląsku nie jest droga. Sprawdziliśmy kilka ofert. Można zanocować już od 40 zł/osobę Nie macie pomysłu jak spędzić majowy weekend, który zaczyna się już w kwietniu? Podpowiadamy, że agroturystyki w naszym regionie działają prężnie i nie kosztują dużych pieniędzy. Można tam poczuć naturę i odpocząć od zgiełku miasta.

📢 Beer Geek Madness – Wrocław kolejny raz zostanie europejską stolicą piwa! 28 i 29 kwietnia ponad 50 najlepszych browarów z całego świata spotka się we wrocławskiej Czasoprzestrzeni, gdzie wspólnie zaprezentują swoje najnowsze premiery. A wszystko to zgodnie z regułą – płacisz raz, pijesz ile chcesz! Uczestnicy wydarzenia skosztują szerokiej gamy piw rzemieślniczych, w tym nowatorskich smaków, limitowanych wydań, oraz eksperymentalnych połączeń. Ale festiwal to nie tylko degustacje!

📢 Pożar 16 ciężarówek w Osiecznicy na Dolnym Śląsku. Z ogniem walczyło 42 strażaków. To drugi pożar w tym samym miejscu W niedzielę (16 kwietnia) w Osiecznicy na Dolnym Śląsku (okolice Bolesławca) doszło do pożaru. Spłonęło 16 samochodów ciężarowych. Z ogniem walczyło 42 strażaków przez cztery godziny. To drugi taki pożar w tym samym miejscu na przestrzeni tygodnia.

📢 Przegląd tygodnia z 16.04.2023 w Lubawce. Najważniejsze wydarzenia od 9.04 do 15.04.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Lubawki, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 9.04 a 15.04.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wykolejenie pociągu pod Wrocławiem. Utrudnienia na linii kolejowej do Wałbrzycha - AKTUALIZACJA, ZDJĘCIA”? 📢 Wykolejenie pociągu pod Wrocławiem. Utrudnienia na linii kolejowej do Wałbrzycha - AKTUALIZACJA, ZDJĘCIA Dziś (14 kwietnia) tuż przed południem między Smolcem a Sadowicami wykoleił się pociąg Kolei Dolnośląskich relacji Wrocław Główny – Kudowa - Zdrój. Przewoźnik uruchomił komunikację zastępczą, na torach trwają utrudnienia. 📢 6 objawów, które mogą świadczyć o chorej trzustce. Bóle, nudności i wzdęcia Choroby trzustki nie dają jednoznacznych symptomów, co sprawia, ze mogą być źle diagnozowane. Rak trzustki z kolei jest jednym z najniebezpieczniejszych nowotworów, a bez tego organu nie da się żyć. W myśl zasady: lepiej zapobiegać niż leczyć, sprawdź jakie są najczęstsze objawy chorej trzustki i jak im zapobiegać.

📢 Meble z PRL-u drogie jak nigdy. Za te szafki, krzesła, żyrandole i komody zapłacimy fortunę! LISTA Pamiętacie gadżety z lat 70. i80.? Meble z minionej epoki każdego miesiąca zyskują nie tylko na popularności, ale i wartości. Za niektóre krzesła, komody, kanapy czy żyrandole zapłacimy krocie. Kolekcjonerzy szukają unikatowych modeli, a kolejne elementy wyposażenia wnętrz z PRL-u trafiają na internetowe aukcje. Ile kosztują najdroższe meble? Sprawdzamy i publikujemy zdjęcia.

📢 Wrocław: Kobieta w stroju Ewy biegała po parkowych alejkach. Goniła przechodniów i wskakiwała do wody [NAGRANIE] Przedziwna sytuacja miała miejsce w świąteczny weekend w parku Tołpy we Wrocławiu. Nagrał ją jeden z mieszkańców miasta. Na nagraniu widać biegającą nago kobietę, która krzyczy, wskakuje do wody, goni spacerujących i ucieka przed policjantami. Obejrzyjcie film poniżej.

📢 Oto 20 najbiedniejszych miejscowości na Dolnym Śląsku. Mieszkasz w którejś z nich? Każdego roku Ministerstwo Finansów prezentuje wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Dzięki tym wskaźnikom poznaliśmy najbiedniejsze gminy na Dolnym Śląsku. W nich trudno o większe inwestycje. Może mieszkacie w którejś z nich? Zobaczcie na kolejnych slajdach miasta, które zbierają najmniej z podatków.

