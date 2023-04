Prasówka 23.04.2023 z całego tygodnia w Lubawce. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Czy to dobry czas na nadrobienie zaległości informacyjnych z tygodnia? Zobacz, które wiadomości mieszkanki i mieszkańcy Lubawki czytali w ostatnim tygodniu najchętniej

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Tragiczny wypadek w Laskach w gminie Złoty Stok. Ciężarówka zmiażdżyła kierowcę Do tragicznego wypadku doszło w Laskach w gminie Złoty Stok, kiedy kierowca samochodu ciężarowego rozładowywał naczepę. Kierowca wypadł z ciężarówki, kiedy ta przechyliła się na bok. Pojazd upadł i przygniótł 58-latka. Mimo reakcji świadków i służb, nie udało się uratować mężczyzny. 📢 Oto najpiękniejsze miejskie plaże w stolicy. Sprawdź najlepsze plaże w Warszawie na majówkę 2023 i wakacje Odpoczynek na plaży nie musi oznaczać wyjazdu ze stolicy. W mieście możemy znaleźć jedne z najładniejszych miejskich plaż. Plaże w Warszawie możemy podzielić na te nad Wisłą oraz te nad zalewami. Zobacz, które z nich są najlepsze na nadchodzący majowy weekend lub wakacje.

📢 Wrzosiec krwisty będzie pięknie kwitł, ale musisz go przycinać. Sprawdź, jak i kiedy ciąć wrzosiec czerwony Wrzosiec krwisty to bardzo atrakcyjna roślina. Jego wielką zaletą jest to, że kwitnie wczesną wiosną, a czasem nawet zimą. Ma też niezbyt duże wymagania i udaje się w większości ogrodów. Jednak jeśli chcemy, by pięknie i obficie kwitł, musimy go przycinać. Radzimy, kiedy i jak ciąć wrzosiec krwisty.

📢 Wrzosiec krwisty będzie pięknie kwitł, ale musisz go przycinać. Sprawdź, jak i kiedy ciąć wrzosiec czerwony Wrzosiec krwisty to bardzo atrakcyjna roślina. Jego wielką zaletą jest to, że kwitnie wczesną wiosną, a czasem nawet zimą. Ma też niezbyt duże wymagania i udaje się w większości ogrodów. Jednak jeśli chcemy, by pięknie i obficie kwitł, musimy go przycinać. Radzimy, kiedy i jak ciąć wrzosiec krwisty.

📢 Noszą ją Anna Lewandowska, Małgorzata Kożuchowska i Kasia Cichopek! Marynarka damska w takim wydaniu to hit mody. Będzie idealna na komunię Marynarka damska miała już w swojej modowej historii wiele odsłon. Teraz sprawdza się w kolejnym wydaniu, które pokochały gwiazdy. Anna Lewandowska, Małgorzata Kożuchowska, Katarzyna Cichopek, Ida Nowakowska, Małgorzata Socha... można by tak wymieniać bez końca, bo ten hit zyskał ogromną popularność. Co to takiego?

📢 Lekarze ze Szpitala Latawiec w Świdnicy usunęli pacjentce gigantycznego guza jajnika, który ważył 20 kg! Operacja usunięcia ogromnego guza jajnika na oddziale Ginekologiczno-Położniczym Szpitala Latawiec w Świdnicy. Lekarze usunęli 38-letniej pacjentce guza, który ważył 20 kilogramów! 📢 Ranking: 10 najlepszych czajników elektrycznych 2023 Czajnik elektryczny to podstawowe wyposażenie każdej nowoczesnej kuchni. Dzięki niemu można szybko i wygodnie przygotować pyszną kawę, herbatę czy inne gorące napoje. Rynek obfituje w wiele różnorodnych modeli, co nie ułatwia dokonania właściwego wyboru. Które urządzenia posiadają wyjątkowe parametry? Odpowiedź znajdziesz w naszym rankingu najlepszych czajników elektrycznych na rok 2023. 📢 SI przeniosła Spider-Mana i postacie z serii do średniowiecza — to byłaby klimatyczna seria Sztuczna inteligencja i jej dzieła wciąż zaskakują. Tym razem SI przeniosła Spider-Mana i inne, towarzyszące mu postacie do… średniowiecza. Efekt niezwykle klimatyczny i wart zobaczenia – sprawdźcie sami. Co byście powiedzieli na taką serię przygód człowieka pająka?

📢 Darmowe kosmetyki na twarz i ciało z kawy. Odmłodzą, wygładzą zmarszczki i cellulit. Zrób peeling i maseczkę z fusów z kawy Kawa to smaczny i pobudzający napój, który uwielbia niemal każdy. Skoro i tak pijemy ją codziennie to warto wykorzystać także fusy z kawy. Zrób z nich domowe i darmowe kosmetyki do twarzy i ciała. Dzięki nim zadbasz o urodę w tani i ekologiczny sposób, a sprawdzą się nawet lepiej niż drogie kosmetyki z drogerii. Sprawdź, jak kawa działa na skórę twarzy i ciała oraz wypróbuj przepisy na wygładzające i odmładzające kosmetyki za grosze. 📢 Strażacy i ratownicy z Dolnego Śląska uczcili pamięć tragicznie zmarłych w Wałbrzychu kolegów. Zobaczcie zdjęcia 20 kwietnia 2023 jednostki straży pożarnej na terenie Dolnego Śląska uczciły pamięć zmarłych w tragicznym wtorkowym wypadku w Wałbrzychu kolegów. Towarzyszyliśmy strażakom JRG-1 w Wałbrzychu, gdzie pracowali zmarli Przemysław i Robert, w uroczystej zmianie służby połączonej z minutą ciszy. Do kolegów z Wałbrzycha dołączyli strażacy z OSP Boguszów oraz ratownicy medyczni z Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Wypadek w Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych. Dwaj tragicznie zmarli i poszkodowany to strażacy poza służbą (WIDEO) Tragiczny wypadek w Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych, do którego doszło 18 kwietnia 2023 to ogromna strata dla wałbrzyskiej Państwowej Straży Pożarnej. W wypadku, zginęło dwóch strażaków w czasie wolnym od służby, a trzeci został ranny. O ich życie walczyło 12 zastępów strażackich. 📢 Marsz Żywych 2023 w Oświęcimiu. Kilka tysięcy Żydów, razem z grupą 500 Polaków, przeszło „Drogą Śmierci” z Auschwitz do Birkenau Uczestnicy Marszu Żywych w Oświęcimiu, czyli młodzi Żydzi z całego świata razem grupą 500 Polaków, pokonali w milczeniu tzw. Drogę Śmierci, czyli trzykilometrowy odcinek z Auschwitz I, spod bramy z napisem „Arbeit macht frei” do Auschwitz II-Birkenau, gdzie podczas II wojny światowej Niemcy urządzili ośrodek masowej eksterminacji Żydów z całej okupowanej Europy. To był nie tylko hołd oddany ofiarom Holokaustu, ale także pokazanie młodemu pokoleniu relacji międzyludzkich opartych na tolerancji i pokoju.

📢 Majówka w gospodarstwie agroturystycznym na Dolnym Śląsku nie jest droga. Sprawdziliśmy kilka ofert. Można zanocować już od 40 zł/osobę Nie macie pomysłu jak spędzić majowy weekend, który zaczyna się już w kwietniu? Podpowiadamy, że agroturystyki w naszym regionie działają prężnie i nie kosztują dużych pieniędzy. Można tam poczuć naturę i odpocząć od zgiełku miasta. 📢 Beer Geek Madness – Wrocław kolejny raz zostanie europejską stolicą piwa! 28 i 29 kwietnia ponad 50 najlepszych browarów z całego świata spotka się we wrocławskiej Czasoprzestrzeni, gdzie wspólnie zaprezentują swoje najnowsze premiery. A wszystko to zgodnie z regułą – płacisz raz, pijesz ile chcesz! Uczestnicy wydarzenia skosztują szerokiej gamy piw rzemieślniczych, w tym nowatorskich smaków, limitowanych wydań, oraz eksperymentalnych połączeń. Ale festiwal to nie tylko degustacje!

📢 Pożar 16 ciężarówek w Osiecznicy na Dolnym Śląsku. Z ogniem walczyło 42 strażaków. To drugi pożar w tym samym miejscu W niedzielę (16 kwietnia) w Osiecznicy na Dolnym Śląsku (okolice Bolesławca) doszło do pożaru. Spłonęło 16 samochodów ciężarowych. Z ogniem walczyło 42 strażaków przez cztery godziny. To drugi taki pożar w tym samym miejscu na przestrzeni tygodnia. 📢 Przegląd tygodnia z 16.04.2023 w Lubawce. Najważniejsze wydarzenia od 9.04 do 15.04.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Lubawki, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 9.04 a 15.04.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wykolejenie pociągu pod Wrocławiem. Utrudnienia na linii kolejowej do Wałbrzycha - AKTUALIZACJA, ZDJĘCIA”?

