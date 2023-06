Przegląd tygodnia z 25.06.2023 w Lubawce. Najważniejsze wydarzenia od 18.06 do 24.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Do poważnego wypadku doszło dziś (24 czerwca) wczesnym popołudniem na DK5, na odcinku z Wierzchosławic do Bolkowa w powiecie jaworskim na Dolnym Śląsku. Jak informuje lokalna straż pożarna, w zdarzeniu jest kilka osób poszkodowanych, jednej osoby zakleszczonej w aucie nie udało się uratować. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR.

Kluski kładzione to pyszny dodatek do obiadu. Dawniej były bardzo popularne. Dzieci zajadały się takimi kluskami podanymi np. z truskawkami i słodką śmietanką czy polanymi rozpuszczonym masłem i posypane twarogiem. W każdej wersji smakowały rewelacyjnie. Zdecydowanie warto je przygotować. Podpowiadam sprawdzony przepis na kluski kładzione łyżką. Sprawdź, jakie są dobre. Gorąco zachęcam.

Zakończyła się akcja ratunkowa nastolatka, który dziś (22 czerwca) około godz. 11 zaginął wodach Jeziora Bystrzyckiego. 14-latek przebywał pod wodą kilka kwadransów, służby wyciągnęły go z wody i reanimowały go. Na miejscu działali specjaliści ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego oraz strażacy ochotnicy z Zagórza Śląskiego oraz z Wałbrzycha, a także policja i ratownictwo medyczne.

Celebryci wnoszą do świata show-biznesu swój talent, umiejętności i wiedzę, ale wielu z nich także pozostawia po sobie inne dziedzictwo - swoje dzieci. Wielokrotnie zdarza się, że pociechy znanych osób również z czasem robią kariery i staje się o nich głośno. Z okazji Dnia Ojca prezentujemy znanych tatusiów wraz z ich znanymi córkami.

Rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane m.in. z racjonalizacją produkcji, wprowadzaniem innowacji czy zmianą profilu, mogą się starać o dofinansowanie w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”.

