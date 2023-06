Przegląd tygodnia z 18.06.2023 w Lubawce. Najważniejsze wydarzenia od 11.06 do 17.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Świadectwo z paskiem na zakończenie roku to często marzenie uczniów, a czasami także rodziców. W Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Śremie każde dziecko dostanie upragniony pasek, a wszystko za sprawą nietypowej akcji, która z roku na rok staje się coraz popularniejsza.

Hala Manhatan w Wałbrzychu powstała na byłym lodowisku na Piaskowej Górze dokładnie 20 lat temu. Lodowisko przynosiło straty, a miasto miało inny pomysł na zagospodarowanie placu przy ul. Zamenhofa, gdzie pod chmurką handlowali wałbrzyszanie. Kupców siłą wysiedlono, ale ugoda stanowiła, że mogą zbudować halę na płycie nierentownego lodowiska. Miasto nie było zainteresowane inwestowaniem w to miejsce. Dziś jest to największa hala targowa na Dolnym Śląsku, a można tu kupić piękne rzeczy, których nie ma gdzie indziej.

O życie 45-letniego motocyklisty stoczyli przegraną walkę strażacy z Mieroszowa i Wałbrzycha. Do wypadku doszło dziś (14 czerwca) tuż po godz. 17 w Nowym Siodle w gminie Mieroszów w powiecie wałbrzyskim. Oto co ustaliła policja.

Gdzie kończy się, a gdzie zaczyna selektywne zbieranie? Dlaczego dla każdego mieszkańca jest tak istotne? Czy jesteśmy gotowi na wprowadzenie w naszym kraju systemu kaucyjnego m.in. na jednorazowe butelki z tworzyw i co on zmieni? Jak będziemy musieli segregować odpady budowlane od 2025 roku? O tym rozmawiali samorządowcy z naszego regionu.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Lubawce. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

14 czerwca 2023 przypada 83. rocznica deportacji pierwszego transportu Polaków do niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz. To także Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Zagłady. Właśnie przybycie polskich więźniów politycznych uważa się za datę rozpoczęcia funkcjonowania obozu Auschwitz. Przy okazji obchodów rocznicowych pierwszego transportu otwarto Centrum Obsługi Odwiedzających, z którego teraz będzie się rozpoczynała trasa zwiedzania Miejsca Pamięci.

Nie ma drugiego takiego miejsca w Polsce, a do tego położonego w tak pięknej części kraju. Borowice to niewielka wioska, która położona jest w malowniczej części Karkonoszy, w Dolinie Pięciu Potoków. Magiczna miejscowość od lat przyciągała fanów poezji śpiewanej, którzy tłumnie gromadzili się na zielonej łące, żeby na świeżym powietrzu posłuchać Organka, Renaty Przemyk, Piotra Bukartyka czy zespołu Plateu. W Borowicach znajduje się też Kalevala, czyli cząstka Finlandii otwarta na gości oraz niemal bezludne szlaki turystyczne. Dlaczego jeszcze warto tu przyjechać? Zobaczcie na zdjęciach, zakochacie się!

Anna i Robert Lewandowscy to jedna z najbardziej zgranych par show-biznesu. Chociaż małżonkowie bardzo dbają o swoją prywatność, od czasu dzielą się z fanami z całego świata cząstką swojego życia prywatnego. Tym razem Anna Lewandowska wypoczywa wraz z rodziną na Majorce – trenerka zachwyca na Instagramie wysportowaną sylwetką i promiennym uśmiechem. Zobaczcie, jak rodzina Lewandowskich spędza tegoroczne wakacje.

Wiki Lubi Zabytki to największy konkurs fotograficzny na świecie. Co roku biorą w nim udział tysiące fotografów z wielu krajów, także z Polski. Efektem rywalizacji jest stale rosnąca kolekcja najpiękniejszych zdjęć turystycznych, dostępnych w internecie, ukazujących zarówno słynne, jak i mniej znane zabytki. Wybraliśmy najpiękniejsze zdjęcia, wykonane przez polskich uczestników konkursu od 2011 do 2022 r. Przekonajcie się, jak wyglądają niesamowite ujęcia i zapierające dech w piersiach widoki, które zachwyciły polskich i zagranicznych jurorów konkursu.