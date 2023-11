Przegląd prasy z tygodnia 19.11.2023. Co działo się w Lubawce. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Do wybuchu gazu na Piaskowej Górze w Wałbrzychu doszło dzisiaj, 17 listopada ok. godziny 15.00. Podczas praz ziemnych został uszkodzony gazociąg. Płomienie sięgają kilku metrów. Gaz cały czas płonie, na miejscu pracują służby.

Do tragicznego wypadku doszło 16 listopada 2023 tuż przed godz. 18 w okolicy skrzyżowania krajowej nr 5 z trasą powiatową w gminie Żarów w powiecie świdnickim. Śmierć na miejscu poniósł pasażer jednego z pojazdów, trzy osoby - w tym dziecko - trafiły do szpitala. Do późnych godzin nocnych ruchliwa trasa była zablokowana.

Tygodniowa prasówka 19.11.2023: 12.11-18.11.2023 Lubawka: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Lubawce. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Wałbrzyska policja opublikowała film, jak ćwiczą i pracują policjanci wydziału kryminalnego w Wałbrzychu. Jeśli chcecie dołączyć do tej ekipy, macie na to szansę, bo trwa właśnie rekrutacja. Wydział kryminalny to w każdej komendzie elitarny zespół, budzący respekt. To policjanci z tego zespołu rozpracowują i łapią przestępców. Czy trudno dostać się do służby kryminalnej? Zobacz film i zdjęcia.