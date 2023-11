Prasówka z całego tygodnia 26.11.2023 w Lubawce. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Chatki z piernika, bohaterowie baśni i bajkowe stworki - wszystkie stworzone z lukrowanego piernika. znów zawitały do Wrocławia. Tegoroczna, słodka wystawa w Kolejkowie zachwyca, a zapach niesie się po okolicy. Sprawdź, za ile i do kiedy możesz oglądać "Miasto z Piernika".

Jesteś fanem The Sim, a może hit EA już cię znudził? Nadchodzi gra, która może być w sam raz dla ciebie. inZOI to tak realistyczny symulator życia, jakiego jeszcze nie było. Zobacz materiał z rozgrywką nadchodzącej gry od KRAFTON, która może zagrozić The Sims 4, a nawet The Sims 5.

Za nami 31. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE. Impreza przyciągnęła do Torunia hollywoodzkie gwiazdy, a my przyglądamy się temu, co można było oglądać na ekranach kin. Serwis Telemagazyn.pl był jednym z patronów medialnych wydarzenia.