Prasówka 6.08.2023 z całego tygodnia w Lubawce. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Lubawki, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 30.07 a 5.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dodatkowe pieniądze od rządu popłyną do samorządów karkonoskich za ubytek z wpływów PIT. Rekordzistką jest Jelenia Góra”?

Przegląd tygodnia: Lubawka, 6.08.2023. 30.07 - 5.08.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Dodatkowe pieniądze od rządu popłyną do samorządów karkonoskich za ubytek z wpływów PIT. Rekordzistką jest Jelenia Góra Dodatkowe pieniądze, które popłyną do samorządów to uzupełnienie subwencji ogólnej. Gminy, powiaty i miasta same zdecydują, na co przeznaczą kolejne rządowe wsparcie. Mogą wykorzystać środki na wydatki bieżące lub dalsze inwestycje dla swoich mieszkańców. Dla samorządów dolnośląskich wsparcie będzie bardzo konkretne i duże. Rekordową kwotę w Kotlinie Jeleniogórskiej dostanie Jelenia Góra. 📢 Jak zaplanować budżet na wakacyjne wydatki? Urlop za pożyczkę to dobry pomysł? Odpoczynek bez zadłużania się dla niektórych konsumentów już wcześniej był wyzwaniem, ale w tym roku jest jeszcze trudniej.

📢 Przegląd prasy z lipca 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Lubawce? Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lipcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Lubawki najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Prasówka z całego tygodnia 30.07.2023 w Lubawce. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco”?

Tygodniowa prasówka 6.08.2023: 30.07-5.08.2023 Lubawka: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Lubawce. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Budowa Parku Wodnego w Jedlinie - Zdroju. To będzie nie tylko letni basen odkryty, także wodne place zabaw. Zaglądamy na plac budowy ZDJĘCIA W Jedlinie-Zdroju ruszyła największa inwestycja we współczesnej historii miasta, jaką jest budowa letniego Parku Wodnego Aktiv Jedlina. Przy ul. Kłodzkiej pracują już ciężkie maszyny, a mieszkańcy Aglomeracji Wałbrzyskiej już nie mogą się doczekać, kiedy całość będzie gotowa. Park Wodny będzie jedynym takim miejscem w okolicy. Budowa pierwszej części kompleksu pochłonie ok. 14 ml mln zł, z czego 5 mln zł to rządowe dofinansowanie z Polskiego Ładu.

📢 Czy powinnam wciągać brzuch? Zobacz, co daje z chodzenie z wciągniętym brzuchem i czy jest zdrowe „Wciągnij brzuch” – słyszymy od najmłodszych lat. Czy to jednak dobra postawa? Otóż nie. Choć wciąż można natrafić na opinie, że to sposób na lepszy wygląd, wcale tak nie jest. W rzeczywistości wciąganie brzucha jest szkodliwe, a osoby robiące to nałogowo mogą nabawić się syndromu klepsydry i poważnych powikłań zdrowotnych. Nawyk, który szczególną popularnością cieszy się wśród kobiet, jest szczególnie niekorzystny dla ich zdrowia. 📢 Kultowe schronisko górskie Samotnia zniknie po niemal 60 latach? Turyści oburzeni: „Serce pęka!”. Jest komunikat PTTK Schronisko Samotnia w Karkonoszach od niemal 60 lat prowadzone jest przez rodzinę Siemaszków. Miejsce ma niezwykły klimat i całe pokolenia turystów wiążą z nim najlepsze wspomnienia z gór. Teraz jednak Siemaszkom grozi eksmisja, a schronisku Samotnia przekształcenie w typowy górski hotel, nastawiony na generowanie zysków. Turyści są oburzeni i prowadzą internetową akcję, mającą na celu wymuszenie zmiany decyzji i pozostawienie Samotni w rękach obecnych dzierżawców. Sprawdź, dlaczego Samotnia ma się zmienić nie do poznania i jak możesz pomóc, jeśli chcesz, by pozostała taka jak dawniej.

📢 Tak mieszka Hanna Lis. Zobacz, jak się urządziła w stolicy dziennikarka. Zachwycający apartament z modnej dzielnicy Warszawy Hanna Lis jakiś czas temu wyprowadziła się z centrum miasta. Zajrzyj do stylowego domu dziennikarki w eleganckiej dzielnicy, który urządziły jej profesjonalne projektantki. Zobacz, jak na co dzień mieszka Hanna Lis i w jakich wnętrzach czują się najlepiej. Sprawdź, jak modnie jest urządzony salon z aneksem kuchennym, łazienka i taras. Te wnętrza zachwycają internautów!

📢 Śmiertelny wypadek koło Oleśnicy. Samochód uderzył w drzewo. Kierowca i pasażer nie żyją Do tragicznego wypadku doszło wczoraj w Dziadowej Kłodzie w powiecie oleśnickim. Młody kierowca nie zapanował nad samochodem i rozbił go na przydrożnym drzewie. Mężczyzna został poważnie ranny, zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Zginął też jadący z nim pasażer.

📢 Prasówka z całego tygodnia 30.07.2023 w Lubawce. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Lubawki, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 23.07 a 29.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pacjenci czekają na leki z osocza! Można oddawać je częściej niż pełną krew, a dawcy mają takie same przywileje. Eksperci apelują o pomoc”?

ZOBACZ KONIECZNIE Tych 8 rzeczy nie wolno ci nosić w portfelu. Sprawdź jakich

Chcesz porozmawiać z Lincolnem? Meta tworzy chatboty z osobowością