Przegląd prasy z lipca 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Lubawce?

Czynne kąpieliska w Lubawce 29.07.2023 które? W całej Polsce sezon pływacki na otwartych obiektach trwa od 1 czerwca do 30 września. Chcesz mieć pewność, że Twoje ulubione kąpielisko jest dziś otwarte? Sprawdź, czy znajduje się na naszej liście czynnych obiektów. Upewnij się, jakich warunków można się spodziewać na kąpieliskach w Lubawce. Podajemy ważne informacje dotyczące kąpielisk w Twojej okolicy. Sprawdź na naszej liście, które kąpieliska są otwarte w Lubawce.

GIF wycofał dwa ważne leki. Pierwszy to bardzo popularny lek przeciwdepresyjny, stosowany także w nerwicach i bulimii. Drugi jest przeznaczony dla pacjentów z nadciśnieniem płucnym. Wycofania związane są ze stwierdzonymi wadami, które stwarzają zagrożenie dla pacjentów. Zobacz, których serii leków dotyczą decyzje Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Prasówka sierpień Lubawka: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lipcu uwagę czytelniczek i czytelników z Lubawki. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Jeżeli cały rok ciężkiej pracy dał wam w kość, odpoczynek jest nie tylko zasłużony, ale i konieczny. Nie wszyscy wiedzą, że są w naszym kraju miejscowości, w których piękne krajobrazy i bogactwo atrakcji to tylko miły dodatek do prawdziwej regeneracji organizmu. Lato to najlepsza pora na wypoczynek w uzdrowisku, ale które wybrać? Dla wszystkich tych, którzy czują się zmęczeni, przygotowaliśmy mapę uzdrowisk w Polsce. Gdzie znajduje się największe z nich? W tym artykule zawarliśmy wszystkie najważniejsze informacje.