Prasówka z całego tygodnia 24.12.2023 w Lubawce. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Lubawka, 24.12.2023. 17.12 - 23.12.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Jeśli marzy Wam się zimowy górski krajobraz, gdy na dolnośląskich równinach wciąż mamy tylko szczyptę białego puchu, to zapraszamy do nas, do Doliny Szwajcarskiej. Oto miejsce o krok od serca miasta. Ulica Tatrzańska w Wałbrzychu to jedna z najwyżej położonych ulic w mieście. Widoki przepiękne, lecz warunki do życia są trudne. Zobaczcie sami jak tu pięknie i niełatwo w zimie.

Do których miast na Dolnym Śląsku przenoszą się nowi mieszkańcy, które regiony rozwijają się, a które wyludniają? Na te pytania stara się odpowiedzieć "Prognoza ludności na lata 2023-2060". Przedstawiamy 15 najszybciej wyludniających się miast i powiatów dolnośląskich. Są wśród nich takie, które za ponad trzy dekady zmniejszą niemal o połowę! Oto one.