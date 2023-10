Prasówka 1.10.2023 z całego tygodnia w Lubawce. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Wybór ścieżki zawodowej po ukończeniu technikum gazownictwa to decyzja, która może mieć ogromne znaczenie dla przyszłości zawodowej. Czy lepiej założyć własną działalność gospodarczą, czy też podjąć pracę w sprawdzonej firmie? Pokazując zalety i wady obu opcji oraz jakie możliwości rozwoju stoją przed technikami gazownictwa, pomożemy rozwiązać dylemat.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Lubawce. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Słoneczna Malta chce przyciągać turystów przez cały rok, a nie tylko latem. Dlatego władze kraju ogłosiły specjalną promocję: rabat o wartości niemal 1400 zł dla tych, którzy zdecydują się spędzić jesienny urlop na pełnej atrakcji wyspie Gozo. Jak go zdobyć? Co można robić jesienią na Gozo? Sprawdźcie w naszym poradniku.

Do śmiertelnego wypadku doszło dzisiaj, 27 września na trasie pomiędzy Legnicą a Złotoryją. Około godz. 11:00 na drodze wojewódzkiej 364 samochód wypadł z drogi, uderzył w drzewo i zapalił się.

Do pożary w szpitalu w Gryfowie Śląskim w powiecie lwóweckim doszło dzisiaj, 27 września ok. godz. 13.00. Na oddziałach szpitalnych pojawił się gęsty dym. Natychmiast ewakuowano ponad stu pacjentów i personel medyczny. Pierwsi do akcji gaszenia pożaru ruszyli ratownicy medyczni z pogotowia ratunkowego, jak się okazało pracują także jako strażacy!