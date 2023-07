Lipiec 2023 w Lubawce: Przegląd najważniejszych wydarzeń czerwca 2023

Do poważnego wypadku doszło dziś (24 czerwca) wczesnym popołudniem na DK5, na odcinku z Wierzchosławic do Bolkowa w powiecie jaworskim na Dolnym Śląsku. Jak informuje lokalna straż pożarna, w zdarzeniu jest kilka osób poszkodowanych, jednej osoby zakleszczonej w aucie nie udało się uratować. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR.

Dowiedz się gdzie dostaniesz najlepszą pizzę w Lubawce. To bez wątpienia przysmak lubiany na całym świecie. Na pewno każdy miał okazję spróbować jej choć raz w życiu, a wielu zostało jej fanami na zawsze. Sprawdź, gdzie oraz jakie rodzaje pizzy serwują pizzerie w Lubawce. Zerknij do katalogu firm i dowiedz się gdzie dostaniesz swoją ulubioną.

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Lubawki, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 18.06 a 24.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Koszmarny wypadek śmiertelny na Dolnym Śląsku koło Bolkowa. Lądował LPR, kilku rannych”?

Wczoraj odbył się pierwszy dzień Dni Lubina. Mamy dla Was wielką paczkę zdjęć z tego wydarzenia. Tłumu na lubińskich błoniach nie byliśmy w stanie policzyć.

Kluski kładzione to pyszny dodatek do obiadu. Dawniej były bardzo popularne. Dzieci zajadały się takimi kluskami podanymi np. z truskawkami i słodką śmietanką czy polanymi rozpuszczonym masłem i posypane twarogiem. W każdej wersji smakowały rewelacyjnie. Zdecydowanie warto je przygotować. Podpowiadam sprawdzony przepis na kluski kładzione łyżką. Sprawdź, jakie są dobre. Gorąco zachęcam.

Celebryci wnoszą do świata show-biznesu swój talent, umiejętności i wiedzę, ale wielu z nich także pozostawia po sobie inne dziedzictwo - swoje dzieci. Wielokrotnie zdarza się, że pociechy znanych osób również z czasem robią kariery i staje się o nich głośno. Z okazji Dnia Ojca prezentujemy znanych tatusiów wraz z ich znanymi córkami.

Gdzie kończy się, a gdzie zaczyna selektywne zbieranie? Dlaczego dla każdego mieszkańca jest tak istotne? Czy jesteśmy gotowi na wprowadzenie w naszym kraju systemu kaucyjnego m.in. na jednorazowe butelki z tworzyw i co on zmieni? Jak będziemy musieli segregować odpady budowlane od 2025 roku? O tym rozmawiali samorządowcy z naszego regionu.

O życie 45-letniego motocyklisty stoczyli przegraną walkę strażacy z Mieroszowa i Wałbrzycha. Do wypadku doszło dziś (14 czerwca) tuż po godz. 17 w Nowym Siodle w gminie Mieroszów w powiecie wałbrzyskim. Oto co ustaliła policja.

Świadectwo z paskiem na zakończenie roku to często marzenie uczniów, a czasami także rodziców. W Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Śremie każde dziecko dostanie upragniony pasek, a wszystko za sprawą nietypowej akcji, która z roku na rok staje się coraz popularniejsza.

Te kobiety zrobiły zawrotną karierę w Polsce, a urodziły się na Dolnym śląsku, w takich miejscach jak Legnica, Wałbrzych czy Zgorzelec. Jesteście ciekawi skąd pochodzą najpopularniejsze gwiazdy naszego regionu? Sprawdzamy! W galerii Anna Dymna, Magda Mołek oraz Małgorzata Kożuchowska. Zobaczcie, kto jeszcze się tu znalazł.

Wiki Lubi Zabytki to największy konkurs fotograficzny na świecie. Co roku biorą w nim udział tysiące fotografów z wielu krajów, także z Polski. Efektem rywalizacji jest stale rosnąca kolekcja najpiękniejszych zdjęć turystycznych, dostępnych w internecie, ukazujących zarówno słynne, jak i mniej znane zabytki. Wybraliśmy najpiękniejsze zdjęcia, wykonane przez polskich uczestników konkursu od 2011 do 2022 r. Przekonajcie się, jak wyglądają niesamowite ujęcia i zapierające dech w piersiach widoki, które zachwyciły polskich i zagranicznych jurorów konkursu.