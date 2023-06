Tygodniowy przegląd prasy 4.06.2023: Lubawka, 28.05-3.06.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Lubawki

W środę (31 maja) na autostradzie A4 pod Legnicą doszło do wypadku. Ciężarówka uderzyła w samochód osobowy. Nikomu nic się nie stało, ale kobieta może mówić o ogromnym szczęściu, dosłownie oszukała przeznaczenie... Prowadząca wyszła z auta tuż przed zderzeniem. Policja szukała kierowcy ciężarówki, bo ten, choć zatrzymał się, chwilę później uciekł z miejsca wypadku. Zatrzymali go przypadkowi kierowcy na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Był nietrzeźwy!

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Lubawce. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Od kilku dni, na ławce przy legnickim deptaku siedzi młody bezdomny mężczyzna. Jego losem zainteresował się mieszkający naprzeciwko Bolesław Bednarz- Woyda. Opublikował na swoim profilu społecznościowym apel do legniczan i służb o pomoc dla nieznajomego. Sam próbował mu pomóc lecz chłopak konsekwentnie odmawia przyjęcia jakiejkolwiek pomocy.

Parownica do ubrań to dobre rozwiązanie, jeśli chcesz szybko i skutecznie wygładzić lub odświeżyć odzież. Dzięki temu urządzeniu możesz w kilka minut pozbyć się zagnieceń bez większego wysiłku. Poniżej znajdziesz zestawienie rekomendowanych parownic do ubrań w przystępnej cenie.

Jednym z istotnych zadań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest popularyzacja wiedzy o ubezpieczeniach społecznych. Dlatego ZUS prowadzi wiele działań i projektów informacyjno-edukacyjnych, które budują społeczną świadomość – od najmłodszych obywateli po seniorów. W szkołach podstawowych realizowany jest „Projekt z ZUS”, a sztandarowym przedsięwzięciem angażującym uczniów szkół ponadpodstawowych są „Lekcje z ZUS”, które wieńczy ogólnopolska olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Za nami kolejna edycja „Lekcji z ZUS” oraz olimpiady, czas więc na krótkie podsumowanie.