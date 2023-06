Przegląd prasy z maja 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Lubawce?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w maju czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Lubawki najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Te meble i kryształy z PRL-u osiągają najwyższe ceny na aukcjach. Za ile są można je kupić na Allegro? [MAJ 2023]”?

Przegląd maja 2023 w Lubawce: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z maja 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Te meble i kryształy z PRL-u osiągają najwyższe ceny na aukcjach. Za ile są można je kupić na Allegro? [MAJ 2023] Okres PRL-u słusznie jest za nami. Nie zmienia to jednak faktu, że pewne elementy wystroju wnętrz, aranżacji pomieszczeń wzbudzają w części spośród nas swoistą nostalgię. Popularne staje się m.in. nawiązywanie do tego okresu w zakresie dodatków na stół, mebli i innych przedmiotów codziennego użytku. Okazuje się też, że przedmioty te są czasem dość cenne. Można więc śmiało próbować je sprzedawać. A co może wzbudzić zainteresowanie? 📢 Tu znajdziesz najlepsze lodziarnie w Lubawce. Sprawdź adresy w czerwcu 2023 Przeczytaj, gdzie znajdziesz najlepsze lodziarnie w Lubawce. Bez wątpienia wszyscy kojarzą je z wakacjami. Kiedy na zewnątrz jest gorąco i słonecznie, okażą się niezastąpionym sposobem na ochłodę. Sprawdź jak powstały i gdzie pojawiły się po raz pierwszy. Zajrzyj do wizytówek i przekonaj się, jakie smaki oferują lodziarnie w Lubawce.

📢 Te miejsca na Dolny Śląsku są przyjazne dzieciom! Tutaj mogą rozwijać swoje umiejętności i dobrze się bawić! Zastanawiasz się, jak dobrze zorganizować czas wolny dziecku? Gdzie będzie czuło się komfortowo, a jednocześnie będzie dobrze się bawić i poszerzać swoje horyzonty? Mamy dla ciebie kilka podpowiedzi!

Prasówka czerwiec Lubawka: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w maju uwagę czytelniczek i czytelników z Lubawki. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wolf cut to drapieżna fryzura damska, która jest nowoczesną wersją cięć modnych w latach 70. i 80. To uczesanie podniesie włosy u nasady Wolf cut sprawdzi się w przypadku cienkich włosów. To strzyżenie polega na mocnym cieniowanie włosów. Takie cięcie sprawi, że fryzura będzie sprawiać wrażenie bujniejszej, bo włosy zyskają na objętości. Zdecydowało się na nią wiele gwiazd, które lubią bawić się swoim wizerunkiem. Fryzurę nosiły już Billie Eilish i Miley Cyrus, a ostatnio także Jenna Ortega. To cięcie inspirowane latami 70. i 80. opanowało media społecznościowe. Świetnie się sprawdzi u dojrzałych kobiet, jak i u tych młodszych. Zobacz, dlaczego warto mieć fryzurę wolf cut.

📢 Przegląd prasy z tygodnia 28.05.2023. Co działo się w Lubawce. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Lubawki, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 21.05 a 27.05.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pożar w kamienicy przy ul. Szmidta. Utrudnienia centrum Wałbrzycha, są poszkodowani. Zobaczcie zdjęcia”? 📢 AKTUALIZACJA Wiadomo czyje ciało znalazły dzieci przy ulicy Konduktorskiej w Legnicy. Sprawcy zbrodni już zostali zatrzymani W sobotę 13 maja w Legnicy grupa dzieci znalazła zbezczeszczone ciało. Już wiadomo do kogo należy, zatrzymano również sprawców tej makabrycznej zbrodni, dziesięć dni po znalezieniu zwłok. 📢 Egzamin ósmoklasisty z polskiego 2023. Zobacz arkusz i odpowiedzi. Wiemy, jaka lektura się pojawiła. Komentarze uczniów: „Lektura super” Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego dobiegł końca. Uczniowie zasiedli do arkuszy o godz. 9.00, a skończyli pisać o godz. 11.00. Ósmoklasiści dzielą się swoimi opiniami na temat egzaminu. Lektura, z którą musieli się zmierzyć to „Balladyna” Słowackiego. Co uczniowie sądzą o tegorocznym egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego? Jakie zadania pojawiły się w arkuszu i kiedy będą wyniki? Zobacz arkusz i odpowiedzi do zadań.

📢 Tir wbił się w dom! Wypadek w Mściwojowie, jedna osoba została ranna, zobaczcie zdjęcia Do wypadku doszło na skrzyżowaniu w Mściwojowie (powiat jaworski), auto ciężarowe wjechało z impetem w dom. Kierowca został ranny i przewieziony do szpitala. Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów wynika, że kierujący samochodem osobowym wymusił na kierowcy ciężarówki pierwszeństwo i kierowca aby uniknąć zderzenia z autem osobowym wjechał w dom, niszcząc doszczętnie ganek.

📢 Przegląd prasy z tygodnia 21.05.2023. Co działo się w Lubawce. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Lubawki, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 14.05 a 20.05.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zabytkowy pałac w Targoszynie dostaje drugie życie. Odwiedź go podczas Pikniku Rodzinnego”?

📢 Siostry od Nieruchomości podbijają świat i Tik Toka. Głośno było o mieszkaniu w Świebodzicach, dziś sprzedają we Francji, Turcji i Hiszpanii Joanna i Justyna Bodnar czyli siostry od Nieruchomości ze Świdnicy lub jak kto woli, wkurzone agentki zawładnęły Tik Tokiem i przebojem wdarły się do świata nieruchomości. Dzisiaj o agentkach słyszały już największe, profesjonalne biura sprzedaży nieruchomości w Polsce. Chwalą i proponują współpracę. Odezwały się też zagraniczne biura. Dziewczyny chcą jednak rozwijać własny biznes i nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa. 📢 Dolnoślązacy ruszyli do lasów, by zbierać czosnek niedźwiedzi. Uwaga! Wyprawa może zakończyć się mandatem! O zaletach czosnku niedźwiedziego wie coraz więcej osób. Roślina zwiększa odporność, łagodzi zaburzenia jelitowe i stanowi skuteczny lek na wiele innych dolegliwości. Na Dolnym Śląsku występuje powszechnie. Wiele osób ma sobie wiadome miejsca i w maju wyrusza na zbiory. - Taka wyprawa może zakończyć się mandatem — ostrzegają leśnicy. Czosnek niedźwiedzi w dolnośląskich lasach objęty jest ochroną. O właściwościach czosnku niedźwiedziego oraz jak zdobyć go legalnie, przeczytajcie poniżej.

📢 Przegląd tygodnia z 14.05.2023 w Lubawce. Najważniejsze wydarzenia od 7.05 do 13.05.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Lubawki, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 7.05 a 13.05.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze lodziarnie w Lubawce. Które miejsca są polecane w maju 2023?”? 📢 Zabójstwo w Jedlinie-Zdroju: 51-letniej kobiecie grozi dożywocie, wcześniej odbywała wyrok pozbawienia wolności Dziś prokurator Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu przedstawił kobiecie zarzut zabójstwa. Znamy kilka nowych szczegółów sprawy ujawnianych przez prokuraturę. 51-latka złożyła wyjaśnienia.

📢 Najlepszy aparat fotograficzny dla początkujących. Wysokiej jakości sprzęt w niskiej cenie Oprócz umiejętności, kluczowe znaczenie dla wykonywania jak najlepszych zdjęć ma również sprzęt, jakim się posługujemy. Myślisz poważnie o fotografii? Potrzebujesz urządzenia, które oferuje wysoką jakość i profesjonalne parametry, ale jednocześnie nie kosztuje kilkunastu tysięcy złotych. Sprawdź polecane aparaty fotograficzne dla początkujących w rozsądnej cenie. Wybraliśmy porządne modele, które posłużą Ci przez lata!

📢 Śmiertelny wypadek na dolnośląskich drogach. W Czadrowie pod Kamienną Górą samochód uderzył w drzewo AKTUALIZACJA Do wypadku doszło we wtorek (9 maja) około godz. 22, na drodze pomiędzy Kamienną Górę z Krzeszowem, a dokładnie na wysokości miejscowości Czadrów. Samochód osobowy, którą podróżowały trzy osób wypadł z drogi i rozbił się o drzewo. Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne. 📢 Jak się ubrać na komunię dziecka? Polecane fasony sukienek dla mam Komunia to jednocześnie podniosły i radosny moment w życiu dziecka. Stanowi jedno z najważniejszych duchowych doświadczeń – w końcu kilkulatek po raz pierwszy przystąpi do komunii świętej. Nic więc dziwnego, że wielu rodziców dokłada wszelkich starań, aby ten uroczysty dzień był wyjątkowy i dopięty na ostatni guzik. Ważną kwestią podczas przygotowań do komunii pozostaje oczywiście stylizacja dla mamy czy matki chrzestnej. Jeśli nie wiesz, co ubrać, sprawdź nasz krótki poradnik.

📢 Para z Dolnego Śląska oskarżona o gwałty dzieci i produkcję pornografii - czekamy na wyrok 9 maja 2023 w południe Sąd Okręgowy ze Świdnicy zebrał się, by ogłosić wyrok we wstrząsającej sprawie dotyczącej zbrodni pary z Kłodzka, którą oskarżono o wykorzystywanie seksualnie trojga dzieci, a także tworzenie i rozpowszechnianie treści o charakterze pedofilskim i zoofilskim z ich udziałem. Na sentencję wyroku nadal poczekamy.

