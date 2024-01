Trasy rowerowe do 18 km od Lubawki. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 13 - 14 stycznia?

Rowerem z Lubawki

Niesamowita trasa po Czeskich i Polskich Karkonoszach. W moim wydaniu rower typu Gravel. Łatwo nie było i nie chodzi tu o to co pod kołami tylko jak stromo. Rower MTB z pewnością pozwoli na lżejsze podjeżdżanie ze względu na przełożenia bo cyferki 20% - 26% pojawiają się często.

Trasa rozpoczyna się po Polskiej stronie w miejscowości Opawa, przy boisku miejskim jest wygodny i bezpieczny parking. następnie kierujemy się do Czech a naszym pierwszym wyzwaniem będzie podjazd w Zacler. Na dzień dobry mamy 26% po kamieniach i mokrych liściach (w mojej jesiennej wersji) - to bolało. Następnie kierujemy się lokalnymi szutrówkami w stronę Cerna Hora. Podłoże zmienne raczej utwardzone z małymi wyjątkami. Gravel z oponą 45C dał radę.

Mglisty. ponury, zimny i mokry pierwszy Świat istniał do wysokości około 1050m. Trafiłem na niesamowitą inwersję, gdzie po przejechaniu granicy chmur - miałem pełne słońce, zero wiatru i pierwszy śnieg. Temperatura sięgała +14C, gdzie na dole było 0.

11 listopada w Czechach to zwykły dzień - na trasie pustki, spotkałem może 3 osoby - całe Karkonosze Moje ;-).

Z Cerna Hora nieco dookoła ale fajnymi drogami jedziemy do Schroniska Vyrovka, gdzie robimy nawrót i lecimy w dół do Pec pod Snezkou.W Pecu żeby nie było za łatwo jedziemy drogą alternatywną do głównej i omijamy Velka Upa - koszt takiej jazdy to 2 podjazdy po 26%. Po dojeździe do drogi głównej biegnącej na szczyt Przełęczy Okraj, ponownie wybieramy alternatywny podjazdy do Horni Mała Upa. Efekt jest piorunujący - droga zamknięta dla aut, a widok na Śnieżkę wynagradza każdy metr i procent podjazdu.

Trasa zaprojektowana tak aby po zrobieniu 3000m w pionie nieco odpocząć, wiec z Przełęczy Kowarskiej lecimy nowym asfaltem w dół do mety.

Trasa wyjątkowa jeśli chodzi o widoki, wymagająca kondycyjnie przyd się też nieco umiejętności na stromych podjazdach i dobre hamulce na zjazdach 70km/h rowerem to już poważna sprawa.

