Ścieżki rowerowe do 18 km od Lubawki. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 8 - 9 października?

Trasy rowerowe w pobliżu Lubawki

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 18 km od Lubawki, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 133,61 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 459 m

Suma podjazdów: 2 102 m

Suma zjazdów: 2 103 m

Rowerzystom z Lubawki trasę poleca WINIAR4

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Dookoła Jeziora Pilchowickiego

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 100,47 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 272 m

Suma podjazdów: 1 111 m

Suma zjazdów: 1 106 m