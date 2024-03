Rowerem do 18 km od Lubawki. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 30 - 31 marca?

Szukasz pomysłu na wycieczkę rowerową w okolicy Lubawki? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Są różne pod względem trudności czy dystansu, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 18 km od Lubawki. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w okolicy Lubawki warto wybrać w weekend.

Trasy rowerowe w okolicy Lubawki

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 18 km od Lubawki, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 30 marca w Lubawce ma być 20°C. Nie powinno padać. 🚲 Trasa rowerowa: Dookoła Jeziora Pilchowickiego Stopień trudności: 1.0

Dystans: 100,47 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 272 m

Suma podjazdów: 1 111 m

Suma zjazdów: 1 106 m Trasę rowerową mieszkańcom Lubawki poleca WINIAR4 Trasa prowadzi drogami asfaltowymi poza zjazdem z Pokrzywnika do zapory.

Trasa łatwa i z ładnymi widokami,po drodze mija się dużo ładnych starych zabudowań,często są w złym stanie technicznym ale i tak wyglądają ładnie i ciekawie.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Czeskie Karkonosze Stopień trudności: 2.0

Dystans: 95,89 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 1 051 m

Suma podjazdów: 2 834 m

Suma zjazdów: 2 838 m WINIAR4 poleca trasę mieszkańcom Lubawki

Trasa bardzo malownicza prowadzi z Kowar przez Przełęcz Okraj do Pecu pod Śnieżką,dalej przez Czerną Hore w stronę Vrchlabi

w Lanowie odbija w góry i dochodzi aż do Równi pod Śnieżką.

Trasa prowadzi głównie drogami asfaltowymi mało uczęszczanymi przez samochody,jest kilka odcinków szutrowych. Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Strefa MTB Sudety Kamienna Góra DOT106 rowerem.info Stopień trudności: 2.0

Dystans: 4,64 km

Czas trwania wyprawy: 22 min.

Przewyższenia: 67 m

Suma podjazdów: 45 m

Suma zjazdów: 91 m Dolnoslaska_OT poleca trasę rowerzystom z Lubawki Parokilometrowy łącznik poprowadzony po lekko pagórkowatym, bardzo przyjemnym, terenie. Widokowy i płaski. Warto go zapamiętać komponując dłuższe przebiegi, np z Lubawki (Góry Krucze, Zawory, Obniżenie Mieroszowskie, Góry Suche lub Masyw Lesistej) do Wałbrzych/Boguszów Gorce.

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Lubawki

🚲 Trasa rowerowa: Gravelowe 2 Światy w Czeskich i Polskich Karkonoszach Stopień trudności: 3.0

Dystans: 100,25 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 889 m

Suma podjazdów: 3 332 m

Suma zjazdów: 3 331 m Rowerzystom z Lubawki trasę poleca Pschemoo Niesamowita trasa po Czeskich i Polskich Karkonoszach. W moim wydaniu rower typu Gravel. Łatwo nie było i nie chodzi tu o to co pod kołami tylko jak stromo. Rower MTB z pewnością pozwoli na lżejsze podjeżdżanie ze względu na przełożenia bo cyferki 20% - 26% pojawiają się często.

Trasa rozpoczyna się po Polskiej stronie w miejscowości Opawa, przy boisku miejskim jest wygodny i bezpieczny parking. następnie kierujemy się do Czech a naszym pierwszym wyzwaniem będzie podjazd w Zacler. Na dzień dobry mamy 26% po kamieniach i mokrych liściach (w mojej jesiennej wersji) - to bolało. Następnie kierujemy się lokalnymi szutrówkami w stronę Cerna Hora. Podłoże zmienne raczej utwardzone z małymi wyjątkami. Gravel z oponą 45C dał radę.

Mglisty. ponury, zimny i mokry pierwszy Świat istniał do wysokości około 1050m. Trafiłem na niesamowitą inwersję, gdzie po przejechaniu granicy chmur - miałem pełne słońce, zero wiatru i pierwszy śnieg. Temperatura sięgała +14C, gdzie na dole było 0.

11 listopada w Czechach to zwykły dzień - na trasie pustki, spotkałem może 3 osoby - całe Karkonosze Moje ;-).

Z Cerna Hora nieco dookoła ale fajnymi drogami jedziemy do Schroniska Vyrovka, gdzie robimy nawrót i lecimy w dół do Pec pod Snezkou.W Pecu żeby nie było za łatwo jedziemy drogą alternatywną do głównej i omijamy Velka Upa - koszt takiej jazdy to 2 podjazdy po 26%. Po dojeździe do drogi głównej biegnącej na szczyt Przełęczy Okraj, ponownie wybieramy alternatywny podjazdy do Horni Mała Upa. Efekt jest piorunujący - droga zamknięta dla aut, a widok na Śnieżkę wynagradza każdy metr i procent podjazdu.

Trasa zaprojektowana tak aby po zrobieniu 3000m w pionie nieco odpocząć, wiec z Przełęczy Kowarskiej lecimy nowym asfaltem w dół do mety.

Trasa wyjątkowa jeśli chodzi o widoki, wymagająca kondycyjnie przyd się też nieco umiejętności na stromych podjazdach i dobre hamulce na zjazdach 70km/h rowerem to już poważna sprawa.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne pojednania Kowary , Bukowiec , Janowice Wlk , Miedzianka Stopień trudności: 2.0

Dystans: 93,34 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 428 m

Suma podjazdów: 2 017 m

Suma zjazdów: 2 290 m Trasę rowerową mieszkańcom Lubawki poleca Januszek_44

Dziś kolejny dzień poszukiwania krzyży pojednania . Auto zostawiam na parkingu pod sztolnią uranową w Pogdórzu . Na koniec dnia zwiedzę tą kopalnię . Teraz ruszam jednak rowerem . Zjazd w stronę Kowar jest stromy . Betonowe przepusty odwadniające dość ostre . PO 700 metrach łapię kapcia . Wiem ,że to tzw "snake" - ugryzienie węża , nawet nie próbuje załatać . Zakładam nową dętkę i w drogę . Pierwszy krzyż pokutny znajduje się na ulicy Jeleniogórskiej po prawej stronie drogi tuż przed wjazdem na drogę główną . Potem Bukowiec , jeden z krzyży przy ulicy Wiejskiej , przy płocie , drugi tzw choleryczny przy kościele . Przy okazji piękny widok na Śnieżkę . Jest już bardzo gorąco , ale wiatr sprawia ,że jedzie się dobrze . Drogi prawie puste , asfaltowe . Janowice Wlk też jakieś takie senne . Krzyż pokutny w szczycie kościoła . Trudno znaleźć dogodne miejsce do zrobienia zdjęcia . Teraz Miedzianka . Tuż przez browarem , po lewej stronie stroi kamienny krzyż z napisem MEMENTO . Teraz jazda w stronę Wieszcziszowic . Po drodze można zaliczyć kolorowe jeziorka . Ruszam w stronę Rędzin . Mocny podjazd i w zwieńczeniu krzyż milenijny . Byłem już tu chyba ze 4 lata temu . Widok z przełęczy Rędzińskiej wspaniały . Po drodze jeszcze widok na jezioro Bukówka i ostatni w dniu dzisiejszym krzyż pokutny na prz Kowarskiej . Do sztolni z przewodnikiem wchodzę o 14.30. Półtorej godziny mija szybko . Z przyjemnością wchodzą d rozgrzanego słońcem auta

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Tam naprawisz rower - przegląd serwisów rowerowych w Lubawce

