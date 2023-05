Przegląd tygodnia z 14.05.2023 w Lubawce. Najważniejsze wydarzenia od 7.05 do 13.05.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Lubawki, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 7.05 a 13.05.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze lodziarnie w Lubawce. Które miejsca są polecane w maju 2023?”?

Przegląd tygodnia: Lubawka, 14.05.2023. 7.05 - 13.05.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Najlepsze lodziarnie w Lubawce. Które miejsca są polecane w maju 2023? Sprawdź, gdzie znajdziesz najsmaczniejsze lody w Lubawce. Bez wątpienia są nieodłącznie związane z sezonem letnim. Trudno wyobrazić sobie słoneczny, gorący dzień bez orzeźwiającego przysmaku, jakim są. Zobacz jak powstały i gdzie mają swoje korzenie. Przejrzyj wizytówki w katalogu firm i dowiedz się, jakie smaki możesz znaleźć w lodziarniach w Lubawce. 📢 Zabójstwo w Jedlinie-Zdroju: 51-letniej kobiecie grozi dożywocie, wcześniej odbywała wyrok pozbawienia wolności Dziś prokurator Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu przedstawił kobiecie zarzut zabójstwa. Znamy kilka nowych szczegółów sprawy ujawnianych przez prokuraturę. 51-latka złożyła wyjaśnienia. 📢 Zwłoki mężczyzny w Jedlinie-Zdroju pod Wałbrzychem. Wszczęto śledztwo w sprawie zabójstwa Rozkładające się zwłoki 54-letniego mężczyzny, mieszkańca Jedliny-Zdroju ujawniły służby dziś (11 maja 2023) w nocy w mieszkaniu w Jedlinie-Zdroju, w powiecie wałbrzyskim. Wszczęto śledztwo o zabójstwo.

Tygodniowa prasówka 14.05.2023: 7.05-13.05.2023 Lubawka: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Lubawce. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pałac w Bożkowie na Dolnym Śląsku czeka na swojego księcia lub księżniczkę. W 2010 roku interesował się nim Karol III Wspaniały pałac jeden z najpiękniejszych na Dolnym Śląsku, który swą bryłą i wyglądem przyćmiewa z pewnością dziesiątki zespołów pałacowych jest na sprzedaż. Istnieje legenda, że podczas jednej ze swoich wizyt w Polsce ówczesny książę Karol, dziś król Karol III chciał go kupić.

📢 Śmiertelny wypadek na dolnośląskich drogach. W Czadrowie pod Kamienną Górą samochód uderzył w drzewo AKTUALIZACJA Do wypadku doszło we wtorek (9 maja) około godz. 22, na drodze pomiędzy Kamienną Górę z Krzeszowem, a dokładnie na wysokości miejscowości Czadrów. Samochód osobowy, którą podróżowały trzy osób wypadł z drogi i rozbił się o drzewo. Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne. 📢 Złotoryja lepsza w derbach Dolnego Śląska w forBET 1.LIDZE ZTT BAZALT Złotoryja zaczęła sezon od wyjazdowego zwycięstwa nad TIM GWARDIA Wrocław. W drugim spotkaniu COME-ON Wrocław oddał mecz walkowerem z KT GAT Gdańsk, który został liderem tenisowych rozgrywek forBET 1.LIGI. KT Royal Zielona Góra pauzował. 📢 Ta rezydencja z XVI w. zachwyca odwiedzjących. Pałac z Dolnego Śląska podbija TikToka Pałac w Tworzyjanowie to niezwykłe miejsce na mapie dolnośląskich pałaców. Mimo opustoszałego stanu, stał się on ostatnio popularny w mediach społecznościowych dzięki TikTokowi. Przyciąga on uwagę wielu ludzi swoim klimatem i historią.

📢 Jak się ubrać na komunię dziecka? Polecane fasony sukienek dla mam Komunia to jednocześnie podniosły i radosny moment w życiu dziecka. Stanowi jedno z najważniejszych duchowych doświadczeń – w końcu kilkulatek po raz pierwszy przystąpi do komunii świętej. Nic więc dziwnego, że wielu rodziców dokłada wszelkich starań, aby ten uroczysty dzień był wyjątkowy i dopięty na ostatni guzik. Ważną kwestią podczas przygotowań do komunii pozostaje oczywiście stylizacja dla mamy czy matki chrzestnej. Jeśli nie wiesz, co ubrać, sprawdź nasz krótki poradnik. 📢 Para z Dolnego Śląska oskarżona o gwałty dzieci i produkcję pornografii - czekamy na wyrok 9 maja 2023 w południe Sąd Okręgowy ze Świdnicy zebrał się, by ogłosić wyrok we wstrząsającej sprawie dotyczącej zbrodni pary z Kłodzka, którą oskarżono o wykorzystywanie seksualnie trojga dzieci, a także tworzenie i rozpowszechnianie treści o charakterze pedofilskim i zoofilskim z ich udziałem. Na sentencję wyroku nadal poczekamy.

📢 Eurowizja 2023 już wkrótce! Polskę reprezentuje Blanka z piosenką „Solo”. Kim jest artystka? Blanka wystąpi w konkursie Eurowizji 2023, reprezentując Polskę w Liverpoolu. Młoda i piękna piosenkarka w krajowych eliminacjach pokonała dziewięciu kandydatów. W czwartek (11 maja) podczas drugiego półfinału zaprezentuje hit „Solo”. Artystka ma zagraniczne korzenie i startowała do jednego z popularnych telewizyjnych show. Co jeszcze wiemy o Blance? 📢 Woda ananasowa na odchudzanie i oczyszczanie organizmu. Poprawi wygląd i nastrój. Zobacz, co się stanie, gdy będziesz pić wodę z ananasem Woda ananasowa to smaczny i zdrowy napój, który nie tylko nawodni, ale też ułatwi odchudzanie i oczyści organizm. Woda z ananasem działa też przeciwzapalnie i przeciwbólowo, dzięki czemu chroni przed infekcjami, obniża ryzyko zawału serca i reguluje ciśnienie krwi. Napój zapobiega także obrzękom, wspomaga wzrok i odmładza. Sprawdź, jakie jeszcze korzyści osiągniesz pijąc wodę ananasową i kiedy ją pić. Wypróbuj prosty przepis na orzeźwiający i energetyczny napój.

📢 Prasówka z całego tygodnia 7.05.2023 w Lubawce. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Lubawki, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 30.04 a 6.05.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kryształy, meble i antyki z PRL-u! To one są teraz cenne. Za ile są licytowane na allegro? [Maj 2023]”?

ZOBACZ KONIECZNIE Tu jest najwięcej wypadków w Polsce. W tych miejscach uważaj

iPolitycznie - dpowiedzialność urzędnicza wobec sprawy Kamila