Przegląd prasy z tygodnia 30.04.2023. Co działo się w Lubawce. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Dzisiaj (26 kwietnia), wcześnie rano doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego na Rondzie Niepodległości w Szczawnie-Zdroju. Zderzyły się tam auto osobowe i bus. Większy pojazd przewrócił się.

Poniedziałkowy protest rolników w Kłodzku był kolejną taką akcją. Wcześniejszy odbył się w powiecie ząbkowickim. Teraz rolnicy czekają na odpowiedź rządu. Protestowali mieszkańcy powiatów ząbkowickiego i kłodzkiego. Podczas wspólnej akcji przejechali ciągnikami ulicami Kłodzka i skierowali się do Rynku, gdzie wręczyli podpisaną przez kilkudziesięciu uczestników protestu petycję na ręce senatora Aleksandra Szweda.

Dolnośląskie uzdrowiska w XIX wieku słynne były na całą Europę. Nie wszystkie dotrwały do naszych czasów. Tylko na starych pocztówkach pozostał ślad po sanatoriach, domach zdrojowych i deptakach. Nie do wiary, że jeszcze nie tak dawno pełno tu było kuracjuszy i kwitło życie towarzyskie. O jakich miastach mowa? Kliknijcie z galerię, by się dowiedzieć.

Wrocławskie bary plenerowe ponownie zaproszą miłośników spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Jedne są zlokalizowane przy wodzie, inne schowane w cieniu drzew, ale we wszystkich na pewno miło spędzicie czas na świeżym powietrzu. Sprawdziliśmy, które już są otwarte oraz kiedy otworzą się pozostałe.

