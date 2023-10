Przedszkola w Lubawce w roku szkolnym 2024/2025. Przeczytaj, gdzie się znajdują

Dlaczego Twoje dziecko powinno iść do przedszkola w Lubawce?

Wiek, w jakim można zapisać dziecko do przedszkola

Do przedszkola możesz zapisać dziecko, które w dniu rozpoczęcia roku szkolnego ma rocznikowo ukończone 3 lata. Niekiedy możliwe jest, że ma ukończone 2,5 roku , w tej sprawie decyduje bezpośrednio placówka.

Kiedy są przeprowadzane rekrutacje w przedszkolach w Lubawce?

Gdzie możesz znaleźć informacje o rekrutacji?

Niepubliczne placówki w Lubawce działają według przepisów, które zapisano w statucie i bazując na nich przeprowadzają rekrutację. W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz. W większości przypadków o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Do tego pierwszeństwo mają zazwyczaj maluchy, które chodziły do danego przedszkola wcześniej. Bierze się także pod uwagę takie okoliczności, jak rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 uzyskasz na stronie internetowej albo bezpośrednio w sekretariacie.