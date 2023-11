Przedszkola w Lubawce w roku szkolnym 2024/2025. Lista dostępnych placówek

Ile lat powinno mieć Twoje dziecko, aby pójść do przedszkola?

W jakim terminie rozpoczynają się rekrutacje do przedszkoli w Lubawce?

Procesy rekrutacyjne do przedszkoli prowadzone są zwykle w pierwszych miesiącach roku , w lutym i marcu. Każda placówka decyduje o tym sama. Przedszkola publiczne oraz niepubliczne mają różniące się od siebie procesy rekrutacyjne. W tych pierwszych są one ustalane odgórnie i mają zapis w ustawie, natomiast niepubliczne ustalają zasady samodzielnie i w każdej placówce mogą być odmienne.

Jakie są zasady rekrutacji i gdzie szukać informacji o tym?

Przedszkola niepubliczne w Lubawce działają według przepisów, które określone są w statucie i na ich bazie przeprowadzają rekrutację. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Najczęściej o tym, czy dziecko zostało przyjęte decyduje kolejność zgłoszeń . Oprócz tego pierwszeństwo mają zwykle dzieci, które chodziły do wybranego przedszkola już wcześniej. Pod uwagę brane są także takie okoliczności, jak rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola. Więcej informacji w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 możesz znaleźć na stronie internetowej lub w sekretariacie .

Zapisy odbywają się poprzez internetowe platformy bądź w starej formie, to znaczy samodzielne przekazanie formularza do sekretariatu placówki.

Czy warto zapisywać dziecko do przedszkola w Lubawce?

Edukacja przedszkolna jest wielce istotna w rozwoju dziecka. Jako cel główny obiera sobie przygotowanie go do nauki w szkole. Oprócz tego, maluch chodząc do przedszkola uczy się funkcjonowania w grupie. Następuje u niego rozwój w zakresie społecznym i emocjonalnym. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z innymi dziećmi i dorosłymi, wyrażać swoje emocje i potrzeby.

W przedszkolu dziecko uczy się funkcjonowania wśród rówieśników i zaczyna przyswajać reguły panujące w grupie - zdradziła Dominika Słowikowska, psycholog.

Pozostaje to przestrzenią do rozwijania umiejętności z zakresu motoryki. Dzieci uczą się, jak bez pomocy dorosłych umyć zęby, jeść, nakładać i zdejmować buty, biegać, bawić się. Zabawa w grupie przyczynia się do przyswojenia podstawowych zasad, jak wymienianie się zabawkami z innymi dziećmi, zabawa bez konfliktów, empatyczne podejście do innych dzieci.