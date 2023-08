Przedszkola w Lubawce w roku szkolnym 2023/2024. Sprawdź, gdzie się znajdują

Niepubliczne placówki w Lubawce działają zgodnie z przepisami, które określone są w statucie i bazując na nich przeprowadzają rekrutację. W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz. Najczęściej o tym, czy dziecko zostało przyjęte decyduje kolejność, z jaką wpływały zgłoszenia. Następnie pierwszeństwo mają zwykle dzieci, które uczęszczały do konkretnej placówki już wcześniej. Pod uwagę bierze się także takie okoliczności, jak rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola. Więcej informacji w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 uzyskasz na stronie internetowej lub bezpośrednio w sekretariacie.

Edukacja przedszkolna pozostaje wielce istotna w kontekście rozwoju malucha. Za główny cel obiera sobie przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Oprócz tego, dziecko chodząc do przedszkola uczy się życia w grupie. Rozwija się w zakresie społecznym i związanym z emocjonalnością. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z innymi dziećmi i dorosłymi, mówić o swoich emocjach i potrzebach.

W przedszkolu dziecko uczy się funkcjonowania wśród rówieśników i zaczyna przyswajać reguły panujące w grupie - zdradziła Dominika Słowikowska, psycholog.

Pozostaje to przestrzenią do rozwijania umiejętności motorycznych. Maluchy uczą się, jak samodzielnie umyć zęby, jeść, ubierać się, biegać, bawić się. Zabawa w większym gronie przyczynia się do przyswojenia podstawowych zasad, jak dzielenie się z innymi dziećmi zabawkami, zabawa bez kłótni, empatyczne podejście do innych dzieci.