Prasówka z września 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przegląd września 2023 w Lubawce: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z września 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Najpiękniejsze kryształy z PRL-u kosztują fortunę! Dolnoślązacy sprzedają prawdziwe perełki. Zobacz zdjęcia Niebanalny materiał, niepowtarzalny szlif, przyciągające uwagę zdobienia i kolor. Kiedyś każda gospodyni chciała mieć taki wazon, paterę lub karafkę. Teraz po wygnaniu na strychy kryształy z PRL-u triumfalnie wracają, a ich ceny przyprawiają o ból kieszeni. Oto najpiękniejsze kryształy z minionej epoki, które sprzedają obecnie mieszkańcy Dolnego Śląska w serwisie OLX. Perełki i całe kolekcje na sprzedaż! 📢 Polskie władze otworzyły nowy odcinek drogi S3. Premier Morawiecki: "Za rządów PO czego się nie dotknęli patałachy, to zniszczyli" Na węźle Kamienna Góra Północ, polskie władze otworzyły nowy fragment trasy S3 w kierunku Lubawki. - Kiedy w 2016 roku mówiliśmy o S3, wówczas dziennikarze i politycy dzisiejszej opozycji nie wierzyli, że tę drogę wybudujemy. Dzisiaj muszą przyznać, że mieliśmy rację - przemawiała marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

📢 Jakub Stankiewicz: - Będę się przerzucał na Northern Talent Cup WIDEO Jednym z najmłodszych gości sobotniej Gali Giganci Sportu był Jakub Stankiewicz - utalentowany motocyklista reprezentujący barwy Orlen Teamu. Gala bardzo mu się podobała, jak rónież fakt, że mógł udzielić dla Państwa tego wywiadu.

Prasówka październik Lubawka: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały we wrześniu uwagę czytelniczek i czytelników z Lubawki. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Technik gazownictwa na własnej działalności czy praca w większej firmie? Wybór drogi zawodowej po technikum Wybór ścieżki zawodowej po ukończeniu technikum gazownictwa to decyzja, która może mieć ogromne znaczenie dla przyszłości zawodowej. Czy lepiej założyć własną działalność gospodarczą, czy też podjąć pracę w sprawdzonej firmie? Pokazując zalety i wady obu opcji oraz jakie możliwości rozwoju stoją przed technikami gazownictwa, pomożemy rozwiązać dylemat.

📢 Tak wygląda nowy Xbox! Czym konsola zaskoczy graczy już niedługo? Sprawdź, kiedy premiera i jaka ma być cena sprzętu Xbox Series X jest na rynku już prawie 3 lata i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród konsumentów oraz deweloperów. Microsoft postanowił odświeżyć konsolę zarówno pod względem wizualnym, jak i technicznym, czego owocem ma być Xbox Series X Brooklyn. Ma on sporo różnić się od poprzednika, jednak nie w każdym aspekcie będzie to zmiana na plus. Zobacz, co wiemy. 📢 Trwa rykowisko. Jelenie idą na randki, czy są w tym czasie groźne? Słuchaj ich na obrzeżach lasu Jesień to nie tylko czas, kiedy kolorowe liście opadają z drzew. W tym czasie w niektórych lasach roznoszą się specyficzne odgłosy. To jelenie, które jesienią rozpoczynają swój okres godowy. Rykowisko zaczyna się zazwyczaj w drugiej połowie września, chociaż w niektórych miejscach można było usłyszeć jelenie już nawet pod koniec sierpnia. Donośny głos ma odstraszyć potencjalnych rywali w zalotach do łań. Czy są w tym czasie niebezpieczne?

📢 Wybory parlamentarne 2023 - kandydaci do Sejmu (okręg nr 1) i Senatu (okręgi nr 1, 2, 3) Wybory parlamentarne 2023 w Polsce przeprowadzone zostaną już niedługo. Sprawdź, kto kandyduje do Sejmu z okręgu numer 1 i z okręgów numer 1, 2, 3 do Senatu. Wszystkie ugrupowania polityczne przedstawiły już swoich kandydatów. Kto pojawił się na listach wyborczych? 📢 Prapremiera filmu Znachor w Wałbrzychu. Do kina Apollo przyjechali aktorzy Leszek Lichota, Anna Szymańczyk i reżyser Michał Gazda WIDEO Prapremiera filmu Znachor odbyła się w Kinie Apollo w Wałbrzychu, w mieście rodzinnym Leszka Lichoty, aktora który zagrał główną rolę. Towarzyszyli mu Anna Szymańczyk, filmowa Zośka i reżyser Michał Gazda. Znachor to jeden z najważniejszych filmów polskiej kinematografii. Jego najnowszą wersję widzowie nagrodzili w Wałbrzychu oklaskami na stojąco.

📢 "Nie ma grzybów, ale jednak są, tylko trzeba umieć je znaleźć". 12 edycja Grzybobrania w Buczynce WIDEO Jak co roku było mnóstwo grzybów, kompozycji leśnych, smakołyków z grzybami i cudownej atmosfery, którą uczestnicy imprezy zawdzięczali sołtys Buczynki Joli Jankun oraz Buczyniankom. Całości dopełniła obecność słynnego na całą Polskę, zespołu Zachęta z Zimnej Wody.

📢 Napadł z bronią na bank przy ulicy Kamiennej we Wrocławiu i uciekł. Trwa policyjna obława ZDJĘCIA Napad z bronią na bank we Wrocławiu. Sprawca przyłożył pracownicy banku broń do głowy! Do dramatycznych wydarzeń doszło dzisiaj, 22 września 2023 roku w banku we Wrocławiu przy ul. Kamiennej 115. Zobaczcie zdjęcia z miejsca zdarzenia. 📢 7 niesamowitych jesiennych miejscówek na Dolnym Śląsku. Tu jest wyjątkowo pięknie! W tym roku zarówno jesień kalendarzowa, jak i astronomiczna rozpocznie się tego samego dnia - w sobotę 23 września. Wykorzystajcie weekend, pożegnajcie lato i przywitajcie jesień długim spacerem, wyprawą w góry, do lasu lub nad jeziora. Na Dolnym Śląsku, są miejsca, gdzie jesienią jest niesamowicie, nawet jeżeli za oknem aura jest deszczowa. Poznajcie je. 📢 Lot z Lotniska Chopina? Oto triki, które ułatwią ci podróż. Dzięki tej wiedzy zaoszczędzisz sobie sporo stresu Warszawski port lotniczy odprawia setki tysięcy, a czasem miliony osób miesięcznie. Dla niejednego pasażera wizyta na dużym lotnisku to spory stres. Na szczęście, podróżni mogą tam skorzystać z wielu udogodnień, za które będzie wdzięczny każdy zapominalski podróżnik. Planujesz podróż z Lotniska Chopina? Oto triki, które ułatwią ci podróż.

📢 Dolny Śląsk: Gmina sprzedaje cudowny pałac. Widoki z wieży są rewelacyjne! O planach sprzedaży okazałej rezydencji królów pruskich, gmina Mysłakowice w powiecie karkonoskim, mówiła od dawna. Teraz są konkrety. Przetarg na pałac z XVIII wieku wyznaczono na 10 października. Pieniądze ze sprzedaży pójdą na dokończenie budowy nowoczesnej szkoły. Ile trzeba mieć milionów, by zamieszkać w posiadłości królów? Kliknij galerię i poznaj historię pałacu w Mysłakowicach. 📢 Szykuje się rewolucja komunikacyjna w Bolesławcu. Ambitny plan budowy dwóch mostów na Bobrze! Codziennie do Bolesławca dociera prawie 40 tysięcy osób, które tu pracują, robią zakupy, uczą się, przyjeżdżają do kin, teatrów, na baseny. Przez miasto przejeżdżają setki autobusów, ciężarówek i samochodów osobowych. Staty układ komunikacyjny z jednym mostem na Bobrze tego nie wytrzymuje. Tworzą się ogromne korki. Ale to się zmieni. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła właśnie bardzo ambitny plan przebudowy układu komunikacyjnego w Bolesławcu. Co powstanie, za ile i kiedy?

📢 Polska Press zaprasza rodziny z dziećmi na piknik z gwiazdami sportu! Już w sobotę 23 września na stołecznym Torze Wyścigów Konnych Służewiec odbędzie się specjalny piknik sportowy dla rodzin i dzieci zorganizowany przez Polska Press. Na gości czeka kilkanaście wyjątkowych stref sportowych, specjalna strefa dla najmłodszych oraz ceremonia wręczenia statuetek Gigantów Sportu. 📢 Tak mieszka Weronika Rosati. Zobacz, jak się urządziła była partnerka Piotra Adamczyka. Koniecznie zajrzyj do amerykańskiego domu aktorki Weronika Rosati to popularna polska aktorka, która sporo projektów zawodowych realizuje za oceanem. Ostatnio zrobiło się o niej głośno tuż po publikacji w mediach społecznościowych apelu do Piotra Adamczyka, w którym nawiązała do wypadku samochodowego sprzed 10 lat. Auto prowadził aktor, z którym była wtedy związana, a celebrytka była w nim poszkodowana. Po latach aktorka wróciła do tych wydarzeń i rozpętała się medialna burza. Zobacz, jak żyje na co dzień Weronika Rosati i gdzie uwiła rodzinne gniazdko celebrytka.

📢 Kandydaci do Sejmu i Senatu 2023 - Wszystko, co musisz wiedzieć o kandydatach Wybory parlamentarne w 2023 roku zdecydują o przyszłości Polski na kolejne lata. Podczas głosowania obywatele będą wybierać swoich reprezentantów do Sejmu i Senatu. Przedstawiamy szczegółowy przewodnik dotyczący głównych kandydatów biorących udział w tych wyborach. 📢 Odsłonili pomnik pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego żony Marii Kaczyńskiej i 94 osób towarzyszących, którzy zginęli w 2010 roku Na przełęczy kłodzkiej na styku powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego odsłonięto pomnik pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego żony Marii Kaczyńskiej oraz 94 osób towarzyszących, którzy polegli 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie smoleńskiej.

