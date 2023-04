Prasówka z całego tygodnia 9.04.2023 w Lubawce. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Lubawka, 9.04.2023. 2.04 - 8.04.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Każdego roku Ministerstwo Finansów prezentuje wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Dzięki tym wskaźnikom poznaliśmy najbiedniejsze gminy na Dolnym Śląsku. W nich trudno o większe inwestycje. Może mieszkacie w którejś z nich? Zobaczcie na kolejnych slajdach miasta, które zbierają najmniej z podatków.

Tych przestępców poszukuje dolnośląska policja z Art. 310 § 2 Puszczanie w obieg pieniądza, innego środka płatniczego lub dokumentu określonego w art. 310 § 1 albo go w takim celu przyjmowanie, przechowywanie, przewożenie, przenoszenie, przesyłanie albo pomaganie do jego zbycia lub ukrycia, Art. 310 § 1 Podrabianie albo przerabianie polskiego albo obcego pieniądza, innego środka płatniczego albo dokumentu uprawniającego do otrzymania sumy pieniężnej albo zawierającego obowiązek wypłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach albo stwierdzenie uczestnictwa w spółce lub z pieniędzy, innego środka płatniczego albo z takiego dokumentu usuwanie oznaki umorzenia. Dane i zdjęcia pochodzą ze strony policja.gov i są aktualne na dzień 5.04.2023 roku.