Prasówka z całego tygodnia 7.05.2023 w Lubawce. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Kryształy, meble i antyki z PRL-u! To one są teraz cenne. Za ile są licytowane na allegro? [Maj 2023] Okres PRL-u słusznie jest za nami. Nie zmienia to jednak faktu, że pewne elementy wystroju wnętrz, aranżacji pomieszczeń wzbudzają w części spośród nas swoistą nostalgię. Popularne staje się m.in. nawiązywanie do tego okresu w zakresie dodatków na stół, mebli i innych przedmiotów codziennego użytku. Okazuje się też, że przedmioty te są czasem dość cenne. Można więc śmiało próbować je sprzedawać. A co może wzbudzić zainteresowanie? 📢 Poważny wypadek na drodze 395 między Wrocławiem a Strzelinem. Autem podróżowała rodzina z małym dzieckiem Poważny wypadek na drodze numer 395 między Wrocławiem a Strzelinem w miejscowości Polakowice. Samochód osobowy, w którym podróżowały dwie osoby dorosłe i dziecko wypadł z jezdni i dachował. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Droga była zablokowana. Trzy osoby trafiły do szpitala.

📢 Marzysz o domu nad lazurowym jeziorem. Tam jest pięknie jak w bajce. Trudno uwierzyć, że to Dolny Śląsk! Zapewne większość z nas marzy o pięknym domku w jeszcze piękniejszej okolicy. Lazurowa woda, piękne lasy, to chciałby mieć na własność każdy. Znaleźliśmy takie cudowne miejsce w Polsce. Tam może być właśnie Wasza przystań. Zobaczcie te cudowne zdjęcia, pod którymi znajdziecie opis oferty. Pod ostatnimi fotografiami znajdziecie link do oferty.

Tygodniowa prasówka 7.05.2023: 30.04-6.05.2023 Lubawka: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Lubawce. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Jak szybko naładować telefon? 5 trików i porad, dzięki którym przyspieszysz ładowanie baterii w smartfonie Baterie we współczesnych smartfonach potrafią rozładowywać się zaskakująco szybko. Często dzieje się to niespodziewanie i zdarza się, że krótko przed wyjściem z domu zdajemy sobie nagle sprawę, że energii nie jest wystarczająco, by wystarczyło jej do powrotu. Potrzebujemy wtedy szybko naładować telefon, aby ten miał moc na kolejne godziny pracy. Zobacz 5 trików i porad, dzięki którym przyspieszysz ten proces.

📢 Zrujnowany pałac w Goszczu dostał nowe życie. Zniknęły tony gruzu, pojawiły się platformy widokowe. Można go zwiedzać! (ZDJECIA) Dwa lata temu pałac w Goszczu to była ledwo trzymająca się ruina. Mało kto wierzył w ambitne plany dolnośląskiej gminy Twardogóra, która planowała uratować pałac i udostępnić go do zwiedzania. A jednak udało się! Pałac wkrótce można będzie zwiedzać. Jak go odgruzowywano i gdzie postawiono platformy widokowe, przeczytajcie poniżej. 📢 Randka na Bali? Nie, w balii! Ciekawa dolnośląska atrakcja pod Wałbrzychem już dostępna Marzycie o romantycznej kolacji ze swoją sympatią i wspólnej kąpieli w wielkiej ogrodowej balii w otoczeniu przyrody? Taką atrakcję wprowadziła właśnie dolnośląska agroturystyka położona pod Wałbrzychem. Rozmawialiśmy z pomysłodawczynią tej propozycji, chętnych nie brakuje! 📢 Czy na Zamku Grodziec jest podziemny tunel prowadzący do Złotoryi? Dowiemy się tego po badaniach archeologicznych, które właśnie się zaczęły Zamek Grodziec na Dolnym Śląsku, średniowieczna warownia, zbudowana na wygasłym wulkanie, to zabytek, który może rozpalać wyobraźnię. Co jakiś czas pojawiają się informacje o tajemniczych tunelach czy skarbach ukrytych w ścianach. Będzie okazja do dowiedzenia się, jak jest naprawdę. W zamku rozpoczęły się badania archeologiczne. Pierwsze odkrycia są intrygujące. Przeczytajcie o nich poniżej i zobaczcie zdjęcia w galerii.

📢 Tragedia we Wrocławiu. Mężczyzna utonął w Odrze. Rodzina szuka świadków Rodzina poszukuje świadków zdarzenia do jakiego doszło w nocy z piątku na sobotę. Nieopodal Wyspy Słodowej utonął w Odrze 30-letni mężczyzna. Śledztwo prowadzi prokuratura. 📢 Zwyrodnialcy znęcający się nad swoimi bliskimi. Ich szuka dolnośląska policja. Zdjęcia, rysopisy, dane. Aktualne na 02.05.2023 rok Tych zwyrodnialców poszukuje dolnośląska policja za znęcanie się nad najbliższymi. Zobaczcie tych damskich bokserów i siłaczy bijących własne dzieci lub rodziców. Oni zasługują na to, żeby została wymierzona im sprawiedliwość. Jeśli rozpoznajesz któregoś zgłoś to na najbliższej komendzie lub pod numerem 112. Dane pochodzą ze strony poszukiwani.policja.pl i są aktualne na dzień 02.05.2023

