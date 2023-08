Prasówka z całego tygodnia 20.08.2023 w Lubawce. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Zamek Świny, jedna z najciekawszych dolnośląskich warowni, właśnie odsłoniła swoje kolejne tajemnice! Prace archeologiczne pozwoliły na odsłonięcie nieznanych pomieszczeń piwnicznych w części tzw. zamku średniego. Natrafiono tam na artefakty, które spoczywały w ukryciu przez wieki! Co już wiadomo o tym odkryciu?

Czasem wystarczy krótki spacer, by niedaleko miasta odpocząć od zgiełku w sielskim krajobrazie. Takim miejscem położonym godzinę drogi od Wrocławia, tuż pod Wałbrzychem jest Stary Lesieniec - malowniczo usytuowana w Dolinie Lesku i w cieniu Masywu Dzikowca dzielnica Boguszowa-Gorc. Właściciele Książa mieli tu swój dworek, a turyści przyjeżdżają zobaczyć tutejsze piękne stawy. Tu w cieniu drzew można odetchnąć od upału i nazbierać grzybów.

Świdnica to malownicze miasto, które skrywa wiele niezwykłych miejsc. Zachwyca zarówno mieszkańców, jak i licznych turystów odwiedzających to urokliwe miejsce. Oto siedem najciekawszych atrakcji, które warto zobaczyć podczas wycieczki do tego dolnośląskiego miasta.