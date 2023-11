Prasówka tygodniowa z 5.11.2023 w Lubawce. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

W dosłownym tłumaczeniu chodzi o to, żeby ruszyć "tłusty zadek". Fatass to biegi organizowane również w Stanach Zjednoczonych, gdzie cieszą się ogromną popularnością. Tam jednak startować może tylko garstka osób, kto pierwszy ten lepszy. U nas zaproszeni są wszyscy chętni. To nie są zawody, to wspólny bieg po zdrowie zachęta, by zrzucić parę kilogramów. Fatss organizuje Pomidorowa Alternatywa z Wałbrzycha. Ale co to takiego i skąd ta nazwa? Wyjaśniamy poniżej.