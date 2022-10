Prasówka Lubawka 15.10.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Lubawce nie minęło Cię nic ważnego

Jesień pod Wrocławiem zachwyca. Wybraliśmy się pod stolicę Dolnego Śląska, aby zobaczyć to na własne oczy. Niezwykła rewia żółtych, czerwonych i zielonych barw we wszystkich możliwych odcieniach skąpanych w promieniach słońca. Byliśmy nad Zalewem w Sulistrowicach, na Ślęży w Sobótce i w kamieniołomach w Chwałkowie. To co tam zastaliśmy jest niesamowite zobacz w galerii.

Brzydki zapach wydostający się z pralki to nic przyjemnego. Często pojawia się w urządzeniu, gdy nie czyścimy go regularnie. Radzimy, jak w tani sposób pozbyć się brudu i nieprzyjemnej woni z wnętrza pralki. Dowiedz się, co się stanie, jak włożysz tabletkę do zmywarki do bębna. Ten trik koniecznie przetestuj w domu.

Tereny województw śląskiego i małopolskiego zawsze znane były z przepięknych krajobrazów i niesamowitej rzeźby terenu, czego dowodem jest Jura Krakowsko-Częstochowska. Jedną z największych atrakcji tych terenów jest obszar lotnych piasków. W poradniku „Pustynia Błędowska: mapa, punkty widokowe, zwiedzanie i atrakcje” znajdziecie najważniejsze informacje dotyczące tego unikatowego obszaru. Co ma do zaoferowania „polska Sahara”?