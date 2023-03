Prasówka 26.03.2023 z całego tygodnia w Lubawce. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Lubawki, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 19.03 a 25.03.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Niesamowity krajobraz hałdy w Wałbrzychu. Tu znajdziesz niezapomniane widoki i skamieniałości sprzed milionów lat! ”?

Przegląd tygodnia: Lubawka, 26.03.2023. 19.03 - 25.03.2023: top 3 artykuły

📢 Niesamowity krajobraz hałdy w Wałbrzychu. Tu znajdziesz niezapomniane widoki i skamieniałości sprzed milionów lat! Wałbrzych to zielone i górzyste miasto, jednak mało kto zdaje sobie sprawę, że większość wałbrzyskich pagórków to twory sztuczne. Na terenie miasta jest około 40 hałd. To miliony ton skał wyciągniętych z węglem spod ziemi, które zmieniły nieodwracalnie lokalny krajobraz. Służą dziś jako platformy widokowe, miejsca wypraw poszukiwaczy wydobytych z ziemi karbońskich skamieniałości i ciekawostek geologicznych sprzed milionów lat. Zapraszamy na spacer! 📢 Kobiety poszukiwane listem gończym na Dolnym Śląsku za kradzieże. Lubią cenne przedmioty. Rozpoznajesz je? Tych 19 kobiet poszukują za kradzieże dolnośląskie organy ścigania. Za paniami z Wrocławia, Legnicy, Wałbrzycha i okolic Jeleniej Góry wydano listy gończe. Kilka z nich ma na koncie więcej przestępstw, są niebezpieczne. Zobaczcie ich wizerunki udostępniane przez policję. Może spotkaliście je ostatnio?

📢 Dachowanie koło Kamiennej Góry. Kobieta trafiła do szpitala, bo sięgała po torebkę Groźne zdarzenie pod Kamienną Górą na drodze Krzeszów - Jawiszów. 67-letnia kobieta doprowadziła dzisiaj, 24 marca do dachowania samochodu, bo zagapiła się, kiedy sięgała po torebkę. Z obrażeniami ciała przewieziono ją do szpitala.

Tygodniowa prasówka 26.03.2023: 19.03-25.03.2023 Lubawka: pozostałe wydarzenia

📢 Jakie kupić pierwsze buty do piłki nożnej? Praktyczne porady i wskazówki Piłka nożna jest jednym z najpopularniejszych sportów drużynowych na świecie. Choć do uprawiania tej dyscypliny nie potrzeba dużej ilości sprzętu, to każdy piłkarz powinien zwrócić uwagę na odpowiednie obuwie. Dobrze dobrane buty zapewnią komfort i bezpieczeństwo na boisku, a dodatkowo pozwolą w pełni cieszyć się grą. Kupując pierwsze buty do piłki nożnej, warto zwrócić uwagę na kilka ważnych czynników.

📢 Przedszkola w Lubawce w roku szkolnym 2023/2024. Adresy i kontakt do placówek Należy zadbać o rozwój naszej pociechy juz od najmłodszych lat. Dobrym pomysłem jest więc zapisanie go do jednego z przedszkoli w Lubawce. Przejrzyj adresy dostępnych placówek. Dowiedz się także, kiedy zaczynają się rekrutacje i jakie kryteria brane są pod uwagę, a także jak istotne jest, by Twoje dziecko możliwie jak najwcześniej rozpoczęło lekcje funkcjonowania w grupie. 📢 Jak unikać plastikowych opakowań podczas zakupów spożywczych 📢 Napad na kantor w Lubawce. Właścicieli napadnięto i okradziono już czwarty raz! Napad na kantor w Lubawce w powiecie kamiennogórskim. Sprawcy pobili właścicielkę, która zamykała interes i ukradli jej reklamówkę z pieniędzmi i dokumenty! Odjechali jasnym samochodem krajową piątką. Nie wiadomo, czy byli Polakami, w trakcie napadu nie krzyczeli, nie wydawali poleceń.

📢 Wielkanoc 2023. Co włożyć do wielkanocnego koszyczka? Co oznaczają jajko, chrzan, sól i bukszpan? 24.03.23 Wielkanoc dla większości z nas kojarzy się z koszyczkiem do święcenia i wielkanocnym śniadaniem. W Wielką Sobotę tradycyjnie niesiemy koszyczki na poświęcenie do kościoła, a wielkanocne świętowanie rozpoczyna podzielenie się z bliskimi poświęconymi pokarmami na wielkanocnym śniadaniu. Jakie znaczenie mają pokarmy, które święcimy na Wielkanoc? 📢 Za te zabawki z PRL dostaniesz krocie, poszukują ich kolekcjonerzy. Jakie można kupić w regionie? Taki zezowaty miś, czy drewniane kręgle w czasach naszego dzieciństwa były standardem, a auto marki Polonez na baterie, dziecięca maszyna do szycia, czy włochaty skaczący pająk były przedmiotem marzeń pokolenia X i boomersów wychowanych w PRL-u. Zobaczcie, ile teraz kosztują takie zabawki, których poszukują kolekcjonerzy. To aktualne oferty z Dolnego Śląska.

📢 Dolny Śląsk otrzymał sporo unijnych środków. W co teraz inwestować? Ruszyło Dolnośląskie Forum Gospodarcze Dolny Śląsk to jeden najdynamiczniejszych regionów w Europie, który otrzymał niedawno ponad 2 mld euro środków europejskich. W co teraz powinien inwestować? Co ze strategią zrównoważonego rozwoju? Rozpoczęło się Dolnośląskie Forum Gospodarcze. 📢 Nowy rozkład lotów z Wrocławia. Dokąd i za ile możemy polecieć na majówkę lub wakacje 2023? Sprawdzamy! Wiosnę czuć w powietrzu, wielu z nas zaczyna myśleć o ciepłych dniach i wakacjach. Wrocławskie lotnisko ogłasza nowy, letni rozkład lotów. W tym sezonie w rozkładzie dwie nowe destynacje - włoskie Brindisi oraz bułgarska Sofia. Powrócą też wakacyjne kierunki. Nowy rozkład obowiązuje od ostatniego weekendu marca. Szczegóły poniżej. 📢 Przygotuj dom i ogród na wiosnę. Już dziś zaplanuj drobne prace, które przyniosą wielki efekt Kalendarzowa wiosna już się rozpoczęła i jest dobry znak, by... zacząć planować nie tylko generalne porządki, ale też mniejsze i większe prace w naszym domu, a także ogrodzie. Im wcześniej się za to zabierzemy, tym szybciej będziemy mogli cieszyć się pięknym otoczeniem. O czym więc warto pomyśleć wraz z nadejściem wiosny?

📢 Napad na pocztę na wrocławskim Szczepinie. Trwa policyjna obława! W środę 22 marca około godziny 13:00 zamaskowany mężczyzna napadł na placówkę pocztową przy ul. Czarnieckiego na wrocławskim w Szczepinie. Trwa policyjna obława za napastnikiem. 📢 Anna Popek pije ten napój. Ma 54 lata, a wygląda jak 25-latka Anna Popek to 54-letnia prezenterka telewizyjna, która cieszy się wyjątkowo młodym wyglądem. Wiele sympatyczek dziennikarki zastanawia się, jaki jest jej sposób na zachowanie młodzieńczej aparycji. Okazuje się, że gwiazda telewizji pije regularnie pewien tani i łatwo dostępny produkt. Zdradzamy, w czym tkwi sekret młodego wyglądu Anny Popek.

📢 Wałbrzyska policja na równych nogach. Rodzice zgłosili zaginięcie 12-latki z problemami emocjonalnymi Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Przejęci rodzice zaalarmowali służby, a te odnalazły dziewczynkę i udzieliły jej fachowej pomocy. Cała i zdrowa jest już pod opieką rodziców. Podajemy numery telefonów, gdzie młodzi ludzie mogą szukać pomocy w kryzysowych sytuacjach. Wystarczy wykręcić numer, by porozmawiać o wszystkich kłopotach, nie narażając się ma ocenę innych czy bagatelizowanie problemów.

📢 Pożar domu jednorodzinnego w Myśliszowie na Dolnym Śląsku. Przyjechało osiem wozów strażackich! We wtorek (21 marca) w Myśliszowie w powiecie dzierżoniowskim wybuchł pożar domu jednorodzinnego. Spłonął dach, a w akcji uczestniczyło osiem zastępów straży pożarnej. 📢 Zamki w Polsce, pełne niespodzianek i tajemnic. Poznajcie 5 niezwykłych warowni, o których mogliście nie słyszeć Zamki w Polsce to idealne miejsca na wycieczki. Co jednak robić, kiedy widzieliśmy już większość najbardziej popularnych polskich warowni? Warto sprawdzić, co do zaoferowania mają mniej znane zamki w naszym kraju. Przygotowaliśmy zestawienie 5 najciekawszych, a jednak mało znanych zamków, wartych odwiedzenia choćby w najbliższy w weekend. 📢 Pożar w budynku wielorodzinnym przy ul. Miarki w Kamiennej Górze. Nie żyje poszkodowany mężczyzna Dziś (18 marca 2023) około godz. 19 w budynku wielorodzinnym przy ul. Karola Miarki w Kamiennej Górze wybuchł pożar. Na miejsce przyjechały zastępy PSP i OSP, ewakuowano budynek. Wyniesiony z pożaru lokator płonącego mieszkanie mimo usilnych starań ratowników zmarł.

📢 Pożar w budynku wielorodzinnym przy ul. Miarki w Kamiennej Górze. Nie żyje poszkodowany mężczyzna Dziś (18 marca 2023) około godz. 19 w budynku wielorodzinnym przy ul. Karola Miarki w Kamiennej Górze wybuchł pożar. Na miejsce przyjechały zastępy PSP i OSP, ewakuowano budynek. Wyniesiony z pożaru lokator płonącego mieszkanie mimo usilnych starań ratowników zmarł.

