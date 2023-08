Najlepsze pizzerie w Lubawce. Te miejsca są polecane w sierpniu 2023

Jaką pizzę możesz zjeść w pizzeriach w Lubawce?

Pizza neapolitańska

Pizza neapolitańska wykonywa jest z leżakującego, wyrośniętego ciasta. Proces ten trwa od 24 do 48 godzin. Aby je wyrobić używa się wody, mąki, niewielkiej ilości drożdży. Formowanie placków polega na tym, żeby wypchnąć znajdujące się w nim powietrze na boki, przez co po wypieku stają się one bardziej puszyste. Przy wyrabianiu trzeba pamiętać, aby grubość ciasta nie miała więcej niż 3 mm. Wypiek trwa 60-90 sekund, odbywa się on w specjalnym piecu, w temperaturze przekraczającej 450 stopni.

Dodatki, jakie możemy na niej zobaczyć to sos pomidorowy z prawdziwych włoskich pomidorów z San Marzano, ser mozzarella fior di latte i świeża bazylia. W celu dopełnienia smaku całość skrapia się najwyższej jakości oliwą z oliwek.

Możesz ją znaleźć w pizzeriach w Lubawce. Warto wspomnieć, że ten rodzaj pizzy został wpisany na Listę Światowego Niematerialnego Dziedzictwa UNESCO w 2017 roku.