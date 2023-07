Gdzie zjesz dobre lody w Lubawce? Które miejsca są polecane w lipcu 2023?

W Polsce najstarsza wzmianka o sorbetach pochodzi z wieku XVII. Pierwszy raz przepis na ten wykwintny deser został umieszczony w książce kucharskiej w 1783 roku. Wówczas obecne były one jedynie na dworze królewskim, a po pewnym czasie na stołach szlacheckich.

W epoce Renesansu włoski architekt i kucharz odkrył, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie umieszczony w naczyniu z solą i lodem zmrozi się on i tak powstaną lody. Pierwsza prawdziwa lodziarnia o nazwie Cafe Procope powstała we Francji w 1686 roku.

Pierwsze informacje o deserach z owoców, mleka i lodu przywędrowały ze starożytnych Chin. Tym unikatowym rarytasem delektowali się też wybrane osoby zamieszkujące starożytny Rzym i Grecję. Był to posiłek wykwintny i trudny do wykonania z powodu konieczności sprowadzania lodu z wysokich gór.

W czasach po II wojnie światowej lody produkowano na większą skalę, a ich spożywanie stało się popularne. Na początku rzemieślnicy kręcili je w specjalnych maszynkach i układali w beczkach z lodem i solą. Nakładali je za pomocą łyżek na andruty lub wafle. Smaki oferowane wówczas nie były zbyt urozmaicone. Głównie były to lody śmietankowe, mleczne, a w sezonie także truskawkowe, czekoladowe albo z dodatkiem świeżych owoców. Z czasem komponowano nowe smaki, a ich produkcja rosła w siłę. Podawano je w waflowych pucharkach, zaczęły pojawiać się także lody w gałkach.

Do wyrobu lodów włoskich używa się łączonych z wodą mieszanek w proszku. Maszyna zamraża powstałą masę. Podaje się je w formie stożka w waflu. W trakcie wytwarzania napowietrza się je, a ich temperatura jest nieco wyższa niż pozostałych lodów. Ich konsystencja jest delikatna i kremowa. Najpopularniejsze są czekoladowe i śmietankowe, ale występują także np. truskawkowe, malinowe, pistacjowe. Do tego możemy dodać polewę w różnych smakach.

Lody wegańskie różnią się od pozostałych tym, że ich skład nie zawiera w sobie mleka i śmietany. Są to zazwyczaj sorbety albo lody wytwarzane z wegańskich zamienników np. mleka kokosowego, sojowego lub z nerkowca z dodatkiem owoców. Są tak samo smaczne, jak te wykonane w sposób tradycyjny i na pewno są bardzo zdrowe.

Ile kalorii mają lody?

Gdy chcemy zjeść lody zastanawiamy się na pewno ile mają kalorii i czy nie wpłyną źle na naszą figurę. W zależności od tego, jaki jest to rodzaj lodów porcja 100 g zawiera około 200 kcl. Gałka lodów waniliowych dostarczy nam około 130 kcl. W porównaniu do innych deserów jest to niewielka ilość. Dlatego też możemy bez obaw zajadać się nimi podczas upałów.

Z pewnością najbardziej zdrowe są lody domowej roboty. W tym celu można wykorzystać świeże owoce, jogurt lub wodę oraz dodatki, np. orzechy. Dodanie małej ilości cukru lub zdrowszego zamiennika spowoduje, że kaloryczność będzie jeszcze niższa.