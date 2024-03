Gdzie możesz oddać głos w wyborach samorządowych 2024 w Lubawce?

Wybory 2024. Jak głosować, żeby nie popełnić błędu? Przedstawiamy najważniejsze informacje na temat samorządu terytorialnego

Wybory samorządowe odbędą się już niedługo. Warto więc dowiedzieć się, jak oddać ważny głos, aby nie popełnić błędu. Jakie rzeczy są niezbędne podczas głosowania? Jakie zadania ma samorząd terytorialny? Ile zarabiają radni? Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tego, jak przygotować się do nadchodzących wyborów samorządowych i co warto wiedzieć o samorządzie.

Co trzeba zrobić, kiedy chcemy głosować poza miejscem zameldowania?

Wyjątkowa specyfika wyborów samorządowych polega na tym, że głosujemy w miejscu swojego stałego zamieszkania. Dlatego nie jest możliwe pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu, a także jednorazowa zmiana miejsca głosowania poprzez dopisanie się do spisu wyborców.

Możemy oddać swój głos w gminie, w której mieszkamy na stałe, ale nie jesteśmy w niej zameldowani. W tym celu należy dopisać się do rejestru wyborców poprzez złożenie wniosku do urzędu gminy właściwego dla adresu stałego zamieszkania. Jeśli jednak posiadamy stałe zameldowanie w danej gminie, to pojawimy się w rejestrze automatycznie.