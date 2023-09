Gdzie głosować w Lubawce? Lista lokali wyborczych 2023

adres: Kamiennogórska 19, 58-420 Lubawka numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 2

adres: Mickiewicza 4, 58-420 Lubawka numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 2

adres: Kolonia 14, 58-420 Chełmsko Śląskie numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 2

adres: Miszkowice 8, 58-420 Miszkowice numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 2

adres: Opawa 100, 58-420 Opawa numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 2

adres: Jarkowice 168, 58-420 Jarkowice numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 2

adres: Bukówka 50B, 58-420 Bukówka numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 2

adres: Stara Białka 35, 58-420 Stara Białka numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 2

Wybory parlamentarne 2023. Jak zagłosować? Co wziąć ze sobą? Wszystkie informacje w jednym miejscu

Jak głosować w wyborach parlamentarnych, aby mieć pewność, że głos zostanie uznany za ważny? Jak wziąć udział w głosowaniu, kiedy w dniu wyborów jesteśmy poza miejscem zameldowania? Jakie ułatwienia w czasie wyborów przysługują osobom z niepełnosprawnościami i seniorom? Odpowiedzi na te i inne ważne pytania zawarliśmy w naszym poradniku.

Osoby z niepełnosprawnościami, starsze i chore - jak mogą brać udział w wyborach?

Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować korespondencyjnie. Dotyczy to także osób, które najpóźniej w dniu głosowania ukończyły 60 lat, a także tych, które w dniu wyborów podlegają obowiązkowej kwarantannie lub izolacji.

Aby móc zagłosować korespondencyjnie, należy zgłosić komisarzowi wyborczemu do 13. dnia przed głosowaniem, a w przypadku izolacji lub kwarantanny – do 5. dnia. W wypadku rozpoczęcia izolacji lub kwarantanny po tym dniu, można zgłosić taki wniosek do drugiego dnia przed wyborami.

Wnioski takie można składać ustnie, telefaksem, pisemnie lub w formie elektronicznej.