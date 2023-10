Apteki w Lubawce. Sprawdź, gdzie szukać w październiku 2023

Co jeszcze znajdziesz w aptece w Lubawce?

Na Twój wybór mogą wpłynąć także inne kryteria Klienci aptek w Lubawce są zadowoleni, jeżeli w okienku otrzymają życzliwą i szybką pomoc. Brak kolejek zachęca do skorzystania z ich usług.

New Nordic

Jaki powinien być farmaceuta?

Klienci wracają do swojej ulubionej apteki znajdującej się w Lubawce, kiedy wiedzą, że tam otrzymają pomoc farmaceuty. Powinien on wykazywać się empatią wobec pacjentów oraz doświadczeniem. Jest on znawcą farmakologii. Udzieli Ci rzetelnej informacji farmaceutycznej, kiedy zapytasz, jak stosować lek. Jego postawa wzbudza także zaufanie społeczne.